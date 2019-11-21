121 yıl önce tıpkı Greta
ABD’deki Washington Üniversitesi’nin arşivinde bulunan bir fotoğraf İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg (16) hakkında komplo teorilerine yol açtı.
1898’de Kanada’da bir köyde çekilen fotoğrafta Thunberg’e çok benzeyen bir çocuk görülüyor. Fotoğraftaki çocukta da Thunberg’in ikonik saç örgülerinin olması dikkat çekti. Bazı internet kullanıcıları şimdi, ‘Thunberg’in dünyayı kurtarmak için zaman yolculuğu yaptığı’ ihtimalini değerlendiriyor.
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