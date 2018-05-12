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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
12.05.2018 - 12:05, Son Güncelleme:

12 yıl önce ölen amcasının maaşını çekti miras istenince yakalandı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
12 yıl önce ölen amcasının maaşını çekti miras istenince yakalandı

KKTC’de 2006 yılında huzurevinde ölen amcasının emekli maaşını 12 yıl boyunca çeken Hasan Kaptan, Türkiye’deki akrabalarının miras davası açarak vefat ilamı talep etmesi üzerine yakalandı.

Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan amcası adına yaklaşık 400 bin lira alan Hasan Kaptan mahkemede suçunu itiraf ederken, hakim kurumun ve her yıl ölüm beyannamesi vermesi gereken muhtarların da soruşturulmasını istedi.
 
VERASET İLAMI İSTENİNCE…
Emekli maaşı vurgunu, 70 yaşındaki İsmail Hakkı Kaptan’ın huzurevinde 12 yıl önce vefat etmesiyle başladı. Ömrünün son yıllarında görme sorunları yaşayan yaşlı adamın emekli maaşı, yeğeni Hasan Kaptan’la açtığı ortak hesaba yatıyordu. 54 yaşındaki Hasan Kaptan, amcasının vefatını resmi makamlara bildirmedi. 12 yıl boyunca amcasının maaşını çeken uyanık kaptan, yaşlı adamın Türkiye’deki akrabalarının miras davası açması ve KKTC makamlarından vefat ve veraset ilamı talep etmesiyle yakalandı.
 
BELEDİYE VE MUHTARLARA DA SORGU
Lefkoşa’da mahkemeye çıkartılan Hasan Kaptan suçunu itiraf ederken, mahkeme hakimi Tacan Reynar, ölüm ilanlarını denetlemekle görevli kurumların da soruşturulmasını istedi. Savcılık adına soruşturmayı yürüten polis memuru Hamza Tarman, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur eksikliği nedeniyle aksaklıklar yaşandığını, defin işlemlerini gerçekleştiren belediye ve muhtarlıkların da soruşturulacağını söyledi. Mahkeme hakimi, emekli maaş vurguncusu Hasan Kaptan’ın bir sonraki duruşmaya kadar tutuklanmasına karar verdi.

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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