12 yıl önce ölen amcasının maaşını çekti miras istenince yakalandı
KKTC’de 2006 yılında huzurevinde ölen amcasının emekli maaşını 12 yıl boyunca çeken Hasan Kaptan, Türkiye’deki akrabalarının miras davası açarak vefat ilamı talep etmesi üzerine yakalandı.
Sosyal Sigortalar Kurumu’ndan amcası adına yaklaşık 400 bin lira alan Hasan Kaptan mahkemede suçunu itiraf ederken, hakim kurumun ve her yıl ölüm beyannamesi vermesi gereken muhtarların da soruşturulmasını istedi.
VERASET İLAMI İSTENİNCE…
Emekli maaşı vurgunu, 70 yaşındaki İsmail Hakkı Kaptan’ın huzurevinde 12 yıl önce vefat etmesiyle başladı. Ömrünün son yıllarında görme sorunları yaşayan yaşlı adamın emekli maaşı, yeğeni Hasan Kaptan’la açtığı ortak hesaba yatıyordu. 54 yaşındaki Hasan Kaptan, amcasının vefatını resmi makamlara bildirmedi. 12 yıl boyunca amcasının maaşını çeken uyanık kaptan, yaşlı adamın Türkiye’deki akrabalarının miras davası açması ve KKTC makamlarından vefat ve veraset ilamı talep etmesiyle yakalandı.
BELEDİYE VE MUHTARLARA DA SORGU
Lefkoşa’da mahkemeye çıkartılan Hasan Kaptan suçunu itiraf ederken, mahkeme hakimi Tacan Reynar, ölüm ilanlarını denetlemekle görevli kurumların da soruşturulmasını istedi. Savcılık adına soruşturmayı yürüten polis memuru Hamza Tarman, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda memur eksikliği nedeniyle aksaklıklar yaşandığını, defin işlemlerini gerçekleştiren belediye ve muhtarlıkların da soruşturulacağını söyledi. Mahkeme hakimi, emekli maaş vurguncusu Hasan Kaptan’ın bir sonraki duruşmaya kadar tutuklanmasına karar verdi.
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