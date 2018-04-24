12 yaşındaki çocuk ailesinin kredi kartlarını kullanarak tek başına Bali’ye tatile gitti
Avustralya’da polis, 12 yaşındaki bir çocuğun anne ve babasının kredi kartıyla nasıl Bali’ye gidip burada bir otelde dört gün boyunca kalabildiğini araştırıyor.
Avustralya’da 12 yaşındaki bir çocuk, ebeveynlerinden izinsiz aldığı kredi kartıyla tek başına Endonezya’nın Bali adasına uçtu ve burada tam dört gün harcadı. Polis, olay üzerine soruşturma başlattı.
AFP’nin aktardığına göre, annesiyle tartışan çocuk, Jetstar Havayolları’yla önce Avustralya’nın batısındaki Perth şehrine, oradan da Bali’ye uçtu. Channel Nine kanalına konuşan anne Emma, “‘Hayır’dan anlamıyor. İşte şu an Endonezya’da böyle bir çocuğum var” dedi. Çocukların uçuşu konusunda daha sıkı önlemler alınması çağrısı yapan Emma, “Çok basit, sistemimizde (Avustralya) bir sorun var” diyerek isyan etti.
Bir süre önce ailece Bali’ye tatile gittiklerini belirten Emma, oğlunun tatil sonrası bir kez daha Bali’ye uçak bileti almaya çalıştığını ve havayolları yetkilisi tarafından annenin imzası bulunmadığı gerekçesiyle geri gönderildiğini bildirdi. İlk girişim sonrası Avusturalyalı yetkililer, küçük çocuğun pasaportuna işaret koydu. Ancak maceracı çocuk ikinci girişiminde başarılı oldu ve hiçbir havayolu yetkilisi uçmak için kendisinden izin talep etmedi.
Bali’de tek başına dört gün geçiren oğlan burada bir otele yerleşti, scooter kiraladı ve alkol aldı ancak otelin havuzunda paylaştığı bir video ile yakayı ele verdi. Çocuğun yeri, videoyu gören bir arkadaşının kaçak çocuğun ailesine haber vermesi üzerine tespit edildi. Bunun üzerine polis, Endonezyalı yetkililerle irtibata geçti. Ertesi gün ise ebeveynleri, oğullarını almak üzere Bali’ye uçtu.
Bu tatil kaçamağı aileye 8 bin Avustralya dolarına (yaklaşık 25 bin TL) mâl oldu.
Jetstar Havayolları’ndan yapılan açıklamada, 12 yaş ve üzeri çocuklarla ilgili seyahat izinlerinin değiştiği bildirildi. Avustralya’da 5 yaşından büyük çocukların yalnız seyahat edebilmeleri için ailelerinden izin belgesi alması gerekiyordu. 5-11 yaşları arasındaki çocukların yalnız seyahat edebilmesi için ‘refakatsiz’ bileti alması gerekiyor. 12 yaşından büyük çocuklar ise ebeveynlerinin imzaladıkları bir izin belgesiyle yalnız başına uçabiliyor.
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