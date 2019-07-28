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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
DHA - Fotoğraf: Reuters
28.07.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı

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12 İsrailli gence tecavüz suçlamasında gerçek ortaya çıktı

Güney Kıbrıs’ın ünlü eğlence merkezi Ayia Napa’da 12 İsrailli turist gencin tecavüzüne uğradığını öne süren 19 yaşındaki İngiliz turist kızın sorgusunda gençlerle kendi isteği ile birlikte olduğunu söylediği ortaya çıktı.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasında diplomatik gerginliğe neden olan olay geçen hafta meydana geldi.

Adı açıklanmayan İngiliz turist kız, polise giderek, İsrailli turistlerin tecavüzüne uğradığını öne sürdü.

İddiaya göre, askere gitmeden önce kutlama yapmak amacıyla 12 kişilik İsrailli genç grubu, Ayia Napa’ya geldi.

İsrailli turistler bir mekanda eğlenirken, İngiliz turist kızla tanıştı. Turist kız ile 12 genç bir otele geçti.

Otelde gençlerle birlikte olan kız, polise giderek, ’toplu tecavüze uğradım’ şikayetinde bulundu.

İSRAİL İSTİHBARATI ÇALIŞTI

Olay üzerine gözaltına alınan 12 İsrailli turist mahkemeye çıkarıldı. İsrail hükümeti olayı yakın takibe aldı.

İsrail ile Rum güvenlik birimleri kızın cep telefonunu ve otele giriş çıkışlarını inceledi.

Yapılan incelemelerde, genç kızın kendi isteği ile gençlerle birlikte olduğu belirlendi.

Polis de elindeki bulguları genç kızın önüne koydu. Bunun üzerine genç kız, gençlerin tecavüzüne uğramadığını, kendi isteği ile birlikte olduğunu itiraf etti.

Genç kız, polise verdiği ifadesinde, "İsrail kökenli gençler beni odalarına davet etti. Gençlerle birlikte olduğumuz anlarda beni bazı gençler görüntülemeye başladı. Buna öfkelendim. Bunun üzerine polise giderek böyle bir şikayette bulundum" dedi.

12 İsrailli genç serbest bırakılıp, genç kızın yalan beyandan gözaltına alınmasının beklendiği bildirildi.

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