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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriDünya 110 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu bulmak için zamana karşı yarış
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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
15.01.2019 - 11:19, Son Güncelleme:

110 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu bulmak için zamana karşı yarış

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110 metrelik kuyuya düşen 2 yaşındaki çocuğu bulmak için zamana karşı yarış

İspanya'nın güneyindeki Malaga'da Pazar günü öğleden sonra 110 metre derinliğindeki bir kuyuya düşen iki yaşındaki çocuğu çıkartmak için büyük bir arama kurtarma operasyonu yapılıyor.

Malaga Sivil Savunma ekiplerinin Sözcüsü Bernardo Molto, Yulan adlı iki yaşındaki erkek çocuğunun Totalan köyü yakınlarındaki kuyuya düştüğü sırada ailesiyle birlikte olduğunu söyledi.

Molto çocuğun, ailesi öğle yemeği yediği sırada oyun oynarken düştüğü kuyunun genişliğinin sadece 22 santimetre olduğunu ve 80 metre derinliğe indirilen robot kameraların çocuğu henüz bulamadığını belirtti.

Molto "Çocuğu bulamadık ve sesini duyamadık, bu yüzden hala elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Bernardo Molto, kurtarma ekiplerinin Yulan'ın yerini tespit edebilmek için kamerayı daha derinleri indirmeye çalışacağını veya paralel bir kuyu daha kazmaya çalışacağını belirtti.

BİR TORBA ŞEKER BULUNDU

Kurtarma ekipleri Yulan'ın kaybolduğu sırada yanında bulunan bir torba şeker buldu.

Malaga'daki federal hükümet temsilcisi Maria Gamez "Hava çok soğuk ve nemli. Kurtarma operasyonunu yapmak zor. Çocuğu bu kadar dar bir yerden çıkartmak için teknik açıdan kimse hazır değil." dedi.

İspanyol medyası, kuyunun bir ay önce su çıkartmak için kazıldığını ve etrafında herhangi bir uyarının ya da korumanın bulunmadığını bildirdi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Twitter'da yaptığı açıklamada ailenin acısını paylaştığını söylerken "Tüm desteğim aile ve çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle." dedi.

İspanyol medyası, çocuğun ailesinin iki yıl önce de Yulan'ın ağabeyi Oliver üç yaşındayken birden kalp krizirden öldüğünde de bir başka trajedi yaşadığını bildirdi.

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