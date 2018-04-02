110 bin Türk Rumlar’dan 'kimlik' aldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri110 bin Türk Rumlar’dan 'kimlik' aldı
GeriDünya 110 bin Türk Rumlar’dan 'kimlik' aldı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
02.04.2018 - 10:52, Son Güncelleme:

110 bin Türk Rumlar’dan 'kimlik' aldı

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
110 bin Türk Rumlar’dan 'kimlik' aldı

AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanını taşıyan ve Türkiye’nin Kıbrıs sorunu nedeniyle tanımadığı Rum yönetiminden bugüne kadar kimlik alan Kıbrıslı Türklerin sayısı 110 bin 734’e ulaştı. Kıbrıslı Türklerle karma evliliklerden doğan yüzlerce çocuk ise, sırada bekliyor.

Rum İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu kimlik başvurusunda bulundu.

Başvurular 2002’de Kıbrıs Rum yönetim ile KKTC arasındaki sınır kapılarının açılmasının ardından başladı. Rumlar’ın 2004 yılında AB’ye tam üye olmasının ardından başvurularda patlama yaşandı. Sadece kimlik alan Kıbrıs Türklerinin sayısı 110 bin 734. Kimlik alanlar içinde pasaport alanların sayısı 83 bin 950.
 
KARMA EVLİLİKLERDEN DOĞANLARA YASAK

Kıbrıs Rum yönetimi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası üçüncü ülke vatandaşları ile evlenen Kıbrıslı Türklerin çocuklarına kimlik ve pasaport vermiyor.

Bu yasaktan en fazla etkilenen grup ise, Türkiye vatandaşlarıyla evlenen Kıbrıslı Türklerin, sayıları 30 bine ulaşan çocukları oldu. Rum nüfus daire, karma evliliklerden doğan çocuklardan oluşan yüzlerce vatandaşlık başvurusunun önlerinde olduğuna dikkat çekiyor. 

KİMLİK ALAN ÇOK, OY KULLANAN YOK GİBİ

Rum yönetiminden alınan kimlikler aynı zamanda siyasi haklar da tanıyor.

2014’te yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Rum seçmen kütüklerinde 58 bin 637 Kıbrıslı Türk kayıtlıydı, ancak Rum tarafına geçerek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanan Türk sayısı çok sınırlı oldu. Sadece 1869 Kıbrıslı Türk, güney Kıbrıs’a geçerek oy kullandı.
 
EMEKLİ MAAŞI, ENGELLİ VE DULLUK ÖDENEKLERİ…

Kıbrıs Rum yönetiminde çalışan Kıbrıslı Türk sayısı da çok düşük. Rum sosyal güvenlik kayıtlarına göre, 362 Kıbrıslı Türk fiili olarak çalışıyor. 3 bin 748 Kıbrıslı Türk ise, Rumlar’dan emekli maaşı alıyor. Emekli maaşı alanların büyük bölümü 1974 öncesi çalışmalarından dolayı hak kazandı. Emekli maaşı alan Kıbrıslı Türklerin önemli bölümü KKTC’de yaşıyor, ancak İngiltere gibi yurtdışında yaşayanlar da mevcut.

Rumlar 2016 yılında 2 bin 65 Kıbrıslı Türk’e toplam 10 milyon 590 bin Euro yaşlılık ödeneği, 1641 Kıbrıslı Türk’e de 7 milyon 892 bin Euro dulluk maaşı verdi. 14 Kıbrıslı Türk, 72 bin 892 Euro engellilik ödeneği, 10 Kıbrıslı Türk toplam 41 bin 123 Euro sakatlık ödeneği ve 18 Kıbrıslı Türk 64 bin 278 Euro yetimlik ödeneği aldı. Rum hastanelerinden sağlık hizmeti alan Kıbrıslı Türk sayısı bilinmiyor. Güney Kıbrıs’ta devlet hastanelerinde sağlık hizmetleri ücretsiz.
 

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

110 bin Türk Rumlar’dan 'kimlik' aldı

İlk kez konuştu... 'Mücadeleyi sürdürün'

Belçikalı bakan: 'Hıristiyan mültecilere özel muamele ediyoruz'

On binlerce 'Avusturyalı Türk' sınır dışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya