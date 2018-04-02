110 bin Türk Rumlar’dan 'kimlik' aldı
AB üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti ünvanını taşıyan ve Türkiye’nin Kıbrıs sorunu nedeniyle tanımadığı Rum yönetiminden bugüne kadar kimlik alan Kıbrıslı Türklerin sayısı 110 bin 734’e ulaştı. Kıbrıslı Türklerle karma evliliklerden doğan yüzlerce çocuk ise, sırada bekliyor.
Rum İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Kıbrıslı Türklerin büyük çoğunluğu kimlik başvurusunda bulundu.
Başvurular 2002’de Kıbrıs Rum yönetim ile KKTC arasındaki sınır kapılarının açılmasının ardından başladı. Rumlar’ın 2004 yılında AB’ye tam üye olmasının ardından başvurularda patlama yaşandı. Sadece kimlik alan Kıbrıs Türklerinin sayısı 110 bin 734. Kimlik alanlar içinde pasaport alanların sayısı 83 bin 950.
KARMA EVLİLİKLERDEN DOĞANLARA YASAK
Kıbrıs Rum yönetimi, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı sonrası üçüncü ülke vatandaşları ile evlenen Kıbrıslı Türklerin çocuklarına kimlik ve pasaport vermiyor.
Bu yasaktan en fazla etkilenen grup ise, Türkiye vatandaşlarıyla evlenen Kıbrıslı Türklerin, sayıları 30 bine ulaşan çocukları oldu. Rum nüfus daire, karma evliliklerden doğan çocuklardan oluşan yüzlerce vatandaşlık başvurusunun önlerinde olduğuna dikkat çekiyor.
KİMLİK ALAN ÇOK, OY KULLANAN YOK GİBİ
Rum yönetiminden alınan kimlikler aynı zamanda siyasi haklar da tanıyor.
2014’te yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Rum seçmen kütüklerinde 58 bin 637 Kıbrıslı Türk kayıtlıydı, ancak Rum tarafına geçerek Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanan Türk sayısı çok sınırlı oldu. Sadece 1869 Kıbrıslı Türk, güney Kıbrıs’a geçerek oy kullandı.
EMEKLİ MAAŞI, ENGELLİ VE DULLUK ÖDENEKLERİ…
Kıbrıs Rum yönetiminde çalışan Kıbrıslı Türk sayısı da çok düşük. Rum sosyal güvenlik kayıtlarına göre, 362 Kıbrıslı Türk fiili olarak çalışıyor. 3 bin 748 Kıbrıslı Türk ise, Rumlar’dan emekli maaşı alıyor. Emekli maaşı alanların büyük bölümü 1974 öncesi çalışmalarından dolayı hak kazandı. Emekli maaşı alan Kıbrıslı Türklerin önemli bölümü KKTC’de yaşıyor, ancak İngiltere gibi yurtdışında yaşayanlar da mevcut.
Rumlar 2016 yılında 2 bin 65 Kıbrıslı Türk’e toplam 10 milyon 590 bin Euro yaşlılık ödeneği, 1641 Kıbrıslı Türk’e de 7 milyon 892 bin Euro dulluk maaşı verdi. 14 Kıbrıslı Türk, 72 bin 892 Euro engellilik ödeneği, 10 Kıbrıslı Türk toplam 41 bin 123 Euro sakatlık ödeneği ve 18 Kıbrıslı Türk 64 bin 278 Euro yetimlik ödeneği aldı. Rum hastanelerinden sağlık hizmeti alan Kıbrıslı Türk sayısı bilinmiyor. Güney Kıbrıs’ta devlet hastanelerinde sağlık hizmetleri ücretsiz.
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