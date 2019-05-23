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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe - Fotoğraf: IngImage
23.05.2019 - 15:40, Son Güncelleme:

102 yaşındaki kadın 92 yaşındaki komşusunu öldürdü

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102 yaşındaki kadın 92 yaşındaki komşusunu öldürdü

Fransa'daki bir huzurevinde yaşayan 102 yaşındaki bir kadın, oda komşusu olan 92 yaşındaki bir başka kadını öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Savcı, şu anda bir psikiyatri hastanesinde tutulan zanlının daha önce bakıcılara "birini öldürdüğünü" söylediğini açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Chezy-sur-Marne'daki huzurevinin bir bakıcısı, cinayet kurbanını yüzündeki ciddi yaralarla yatağında yatarken buldu.

Otopside, ölüm nedeninin "boğulma ve kafaya vurulan darbeler" olduğu sonucuna varıldı.

Cesedin, geçen Cumartesi gece yarısı bir bakıcı tarafından bulunduğu kaydedildi.

102 yaşındaki zanlının, "kızgın, kafası karışık" bir halde bulunduğu ve bakıcıya birini öldürdüğünü söylediği bildirildi.

Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığını belirlemek için, zanlıya psikiyatrik testler yapıldığı kaydedildi.

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