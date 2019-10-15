1000 polis koruyor
İngiltere Kraliyet Ailesi’nden Prens William ve Cambridge Düşesi Kate Middleton çifti, dün 5 günlük resmi Pakistan ziyaretine başladı.
Bu, son 13 yılda bir İngiltere Kraliyet Ailesi üyesinin ilk Pakistan gezisi. Pakistan yetkilileri çiftin korunması için 1000 polisin görevlendirildiğini açıklarken, Kensington Sarayı ise ziyareti, ülkedeki güvenlik ve ulaşım endişeleri nedeniyle çiftin bugüne kadarki en ‘karmaşık’ seyahati olarak niteledi. Prens William’ın annesi Prenses Diana da 1996’da tüm güvenlik uyarılarına rağmen Pakistan’ı tek başına ziyaret etmişti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle