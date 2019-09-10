100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı
GeriDünya 100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA - Fotoğraf: IngImage
10.09.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
100 sterlinlik trafik cezasını ödememek için 30 bin sterlin harcadı

İngiltere'de emekli bir mühendis, hız sınırını aştığı gerekçesiyle aldığı 100 sterlin (yaklaşık 710 TL) trafik cezası için verdiği hukuk mücadelesinde 3 yılda 30 bin sterlin (yaklaşık 210 bin TL) harcadı.

BBC'nin haberine göre, 71 yaşındaki Richard Keedwell, 2016'da Worcester şehrine yaptığı yolculuk sırasında saatte 48 kilometre hız sınırı bulunan bir yolda 56 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle aldığı 100 sterlinlik trafik cezasına karşı "hız sınırını kesinlikle aşmadığını" savunarak, cezayı ödememek için hukuk mücadelesi başlattı.

Keedwell, mahkemede hız kamerasının yakından geçen bir başka aracın hızını algılamış ya da bozuk olabileceğini söyleyen bir video ve elektronik uzmanının da yardımını aldı.

Davayı kaybeden Keedwell'in, geçen ay yaptığı temyiz başvurusu da sonuçsuz kaldı.

Avukatlara yaklaşık 21 bin sterlin ödediğini söyleyen Keedwell, seyahat masraflarının yanı sıra mahkeme masrafları için de 7 bin sterlin harcadığını ifade etti.

Davanın daha çabuk sonuçlanacağını sandığını belirten Keedwell, oğluna miras bırakacağı parayı harcadığını ve bu kadar para harcadığı için pişman olduğunu dile getirdi.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (10.09.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Trump'ın açıklamalasından sonra Taliban'dan savaş yemini
Bahamalar'da Dorian Kasırgası mağdurlarına ABD vizesi şoku
Sierra Leone'dan Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
Avam Kamarası Başkanı Bercow istifa etti