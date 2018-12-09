100 milyon dolarlık soğuk duş
ABD’de bir kadın, New York eyaletinin Albany şehrindeki Hilton Otelleri’ne ait Hampton Inn and Suites Oteli’nde duş alırken görüntülerinin gizlice çekilip 3 sene sonra kendisine şantaj yapılması üzerine tazminat davası açtı.
Talihsiz kadın, Temmuz 2015'te New York Albany'deki Hampton Inn and Suites otelinde duş alırken gizlice çıplak görüntülerinin çekildiğini iddia etti.
Genç kadın böyle bir durumadan haberi olmadığını, bir kaç ay sonra tanımadığı bir mail adresinden kendi görüntülerinin olduğu uygunsuz içerikli bir sayfanın bağlantısının gönderildiğini söyledi.
Kendisine gönderilen bağlantı linkindeki videonun kendi isim ve soyisminden oluştuğunu dile getirdi.
Bir süre sonra yine bilmediği aynı mail adresinden bu kez bir başka e-posta aldığını ve bu gelen e-postanın da okuduğu üniversite, çalıştığı iş yeri ve sınav için gittiği yerleri içerdiğini belirtti.
Bir elektronik e-posta içeriğinde ise "Ben bir sapığım, kimseyi incitmem. Kimseyi incitmem. Benden endişe duymananıza gerek yok. Sadece izlemeyi seviyorum ve sonra sıradakine geçiyorum." yazdığı ifade edilidi.
Genç kadın çeşitli tehdit mesajları aldığını, para talebinde bulunduklarını vermemesi halinde ise videosunu, uygunsuz internet ortamlarına aktaracaklarını beyan etti.
“BAŞKALARININ DA GİZLİ GÖRÜNTÜLERİ ÇEKİLDİ”
Genç kadının avukatı Roland Christiansen, aynı odada kalan bir başka kişinin de yine bu yollarla gizli görüntülerinin çekildiğini dile getirdi.
Avukat Christiansen, bunu yapanların otel personeli olabileceği gibi, otel odasına direk ulaşım hakkı olan birisinin de olabileceiğini düşündüklerini söyledi.
Roland Christiansen bir tv kanalına verdiği röportajda, müvekkilinin kendisini çok kötü hissetiğini, zor zamanlar geçirdiğini ve psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Roland, çünkü görüntüler iş arkadaşları ve aile fertleriyle paylaşıldı. Bu nedenle de genç kadının kendisini çok kötü hissettiğni ve depresyona eğilim gösterdiğini sözlerine ekledi.
“100 MİLYON DOLARLIK DAVA AÇILDI”
Otel yetkilileri ise, bu iddiaları araştıracaklarını ve suçluları bulmak için var güçleriyle çalışacaklarını dile getirdi.
Genç kadın ve avukatı tüm bu olumsuzluklardan dolayı otele 100 milyon dolarlık (530 milyon TL) dava açtıklarını açıkladı.
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