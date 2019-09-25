100 milyar dolarlık paketi ABD açıklayacak
Cumhurbaşkanlığı'ndan üst düzey bir yetkilinin açıklamasına göre, ABD’nin yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield, ABD ile yıllık ticareti 100 milyar dolara çıkarmayı hedefleyen ikili ticaret anlaşmasının son rötuşlarını hazırlıyor.
Türkiye, ABD’den gelecek olan yazılı pakete F-35 savaş uçağı ortaklığının da yeniden eklenmesini bekliyor. New York’ta gazetecilere konuşan üst düzey Türk yetkili, Büyükelçi Satterfield’in kendilerini ziyaret edip 100 milyar dolar ticaret anlaşması paketinin detaylarını sözlü anlattığını ancak bu konuda açıklama yapmadan önce kendilerinden gelecek olan yazılı paketi beklediklerini söyledi. Gazetecilerin, “Paket içinde F-35 olacak mı?” sorusuna, “Bizim beklentimiz o yönde ancak bu konuda daha fazla konuşmak için yazılı paketi beklemek uygun olacak” yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın New York seyahatinde ilk kabul ettiği kişi olan Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham de “Türkiye’nin F-35 programına geri dönmesi ve belki serbest ticaret anlaşması yapılması oldukça önemli” demişti.
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