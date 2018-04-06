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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Dünya
06.04.2018 - 01:45, Son Güncelleme:

10 yıl sonra ‘siyahi’ ikiz

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10 yıl sonra ‘siyahi’ ikiz

Colorado’da Casey ve Eugene Saunders çifti, tam 10 yıl arayla ikiz çocuk sahibi olunca ülke gündemine oturdu. İkiz erkek çocukları şu anda 10 yaşında olan çift bu kez ikiz kız sahibi oldu. Bu bile 70 binde 1 olasılık iken, çift bir mucizeye daha imza attı: İlk ikizler ‘beyaz’ken, ikinci ikizler baba gibi ‘siyahi’ydi...

ABD’nin Colorado eyaletinde bir kadın, ikinci kez ikiz doğurarak tıp literatürüne geçti. Doktorlar, bunun 70 binde bir ihtimal olduğunu söyleyerek, kadına loto oynaması yönünde şakayla tavsiyede bulundu. Anne, 27 yaşındaki Casey Saunders, bundan 10 yıl önce ikiz erkek çocuklarını dünyaya getirdi. 9 yıl sonra tekrar hamile kalan Casey Saunders, beklenen doğumu geçtiğimiz aralık ayında yaptı. Ve kendisini tıp literatürüne geçiren bir ‘başarıyla’, bu kez ikiz kız sahibi oldu. Saunders ailesi, 10 yıl arayla ikinci ikizin yanı sıra, aynı doğumda tıp literatürüne bir başka ilginç imza daha attılar. Çünkü şu anda 10 yaşında olan erkek ikizler anneleri gibi ‘beyaz’ken, ikiz kız kardeşleri ise babaları Eugene Goree gibi ‘siyahi’ doğdu. Anne Casey, doğum öncesi ikiz bebek sahibi olacağını gören doktorun kendisine ABD’deki bir şans oyunu olan Powerball için bilet alması yönünde şakayla tavsiyede bulunduğunu anlattı.

‘TÜP BABASI’ DOKTORU ÇIKTI

ABD’de 36 yıl önce tüp bebek olarak doğan bir kadın, tedaviyi ve doğumu sağlayan doktorun ‘babası’ olduğunu öğrendi. Kelli Rowlette’in soy araştırması sitesine gönderdiği DNA örneği, kendisini tüp bebek tedavisiyle dünyaya getiren doktor Gerald Mortimer’inkiyle eşleşti. Doktorun, tedavide kendi spermlerini kullandığı anlaşıldı. Aile, doktora dava açtı.

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