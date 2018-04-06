10 yıl sonra ‘siyahi’ ikiz
Colorado’da Casey ve Eugene Saunders çifti, tam 10 yıl arayla ikiz çocuk sahibi olunca ülke gündemine oturdu. İkiz erkek çocukları şu anda 10 yaşında olan çift bu kez ikiz kız sahibi oldu. Bu bile 70 binde 1 olasılık iken, çift bir mucizeye daha imza attı: İlk ikizler ‘beyaz’ken, ikinci ikizler baba gibi ‘siyahi’ydi...
ABD’nin Colorado eyaletinde bir kadın, ikinci kez ikiz doğurarak tıp literatürüne geçti. Doktorlar, bunun 70 binde bir ihtimal olduğunu söyleyerek, kadına loto oynaması yönünde şakayla tavsiyede bulundu. Anne, 27 yaşındaki Casey Saunders, bundan 10 yıl önce ikiz erkek çocuklarını dünyaya getirdi. 9 yıl sonra tekrar hamile kalan Casey Saunders, beklenen doğumu geçtiğimiz aralık ayında yaptı. Ve kendisini tıp literatürüne geçiren bir ‘başarıyla’, bu kez ikiz kız sahibi oldu. Saunders ailesi, 10 yıl arayla ikinci ikizin yanı sıra, aynı doğumda tıp literatürüne bir başka ilginç imza daha attılar. Çünkü şu anda 10 yaşında olan erkek ikizler anneleri gibi ‘beyaz’ken, ikiz kız kardeşleri ise babaları Eugene Goree gibi ‘siyahi’ doğdu. Anne Casey, doğum öncesi ikiz bebek sahibi olacağını gören doktorun kendisine ABD’deki bir şans oyunu olan Powerball için bilet alması yönünde şakayla tavsiyede bulunduğunu anlattı.
‘TÜP BABASI’ DOKTORU ÇIKTI
ABD’de 36 yıl önce tüp bebek olarak doğan bir kadın, tedaviyi ve doğumu sağlayan doktorun ‘babası’ olduğunu öğrendi. Kelli Rowlette’in soy araştırması sitesine gönderdiği DNA örneği, kendisini tüp bebek tedavisiyle dünyaya getiren doktor Gerald Mortimer’inkiyle eşleşti. Doktorun, tedavide kendi spermlerini kullandığı anlaşıldı. Aile, doktora dava açtı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle