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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Mehmet Can Kömürcü - Fotoğraf: AP
15.08.2019 - 14:31, Son Güncelleme:

10 yaşındaki çocuk tuzlu su timsahına yem oldu

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10 yaşındaki çocuk tuzlu su timsahına yem oldu

Filipinler'in Balabac kentinde 10 yaşındaki bir çocuk, tuzlu su timsahına yem oldu.

Çocuğu gözlerinin önünde tuzlu su timsahı tarafından yenen baba saatler boyunca oğlunun bedeninden geriye kalan parçaları aradı.

Gece boyu oğluna dair kalıntılar arayan baba sabahın ilk saatlerinde oğlunun kafasını ve bacak parçalarını buldu.

Filipinler polisi olaya dair geniş çaplı araştırma başlattı.

Olay anında 10 yaşındaki çocuğun iki kardeşiyle beraber küçük ahşap bir botta olduğu ve tuzlu su timsahının bota saldırarak 10 yaşındaki çocuğu yediği bildirildi.

Timsaha yem olan 10 yaşındaki çocuğun kardeşleri ise botun arka tarafında olduğu için saldırıdan kurtulmayı başardı.

Filipinler'de hızlı nüfus artışı ve kentleşme sebebiyle çok sayıda kişi vahşi yaşam alanlarının sınırlarında hayat kurmaya başlıyor.

Dünyanın en büyük sürüngenlerinden biri olarak bilinen tuzlu su timsahı 6 metre uzunluğa ulaşabiliyor.

Filipinler'de daha önceki yıllarda da tuzlu su timsahının insanlara saldırdığı ve yediği vakalara da rastlanmıştı.

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