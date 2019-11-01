10 yaşındaki çocuğu tecavüz edip öldürdüğünü itiraf eden 13 yaşındaki çocuk hakkında karar
Çin'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunu, tecavüz edip öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki bir çocuğun, reşit olmadığı için 3 yıllığına ıslah evine gönderilmesi ülkede cezai ehliyet yaşıyla ilgili yeni bir tartışma başlattı.
Çin'de 10 yaşındaki bir kız çocuğunu, tecavüz edip öldürmekle suçlanan 13 yaşındaki çocuğun, reşit olmadığı için 3 yıllığına ıslah evine gönderilmesi ülkede sert tepkilere yol açtı.
Ülkenin sosyal paylaşım sitelerinde 14 olan cezai ehliyet yaşının düşürülmesi için çağrılar yapılırken pek çok kişi "Şeytanı korumayın. Çocuk ölürken, katil 3 yıl sonra normal hayatına devam edecek" diyerek karara tepki gösterdi.
Çin yasaları
Ülkenin ceza yasaları uyarınca 14-18 yaş arasındaki kişiler sadece cinayet, tecavüz, uyuşturucu kaçakçılığı soygun ve kundaklama gibi ağır suçlardan yargılanabiliyor.
Haklarında dava açılamayan 14 yaş altı çocuklar 'terbiye edilmeleri için' ya ailelerine veriliyor ya da çok nadiren ıslah evlerine gönderiliyor.
Olay nasıl oldu?
China Daily gazetesine göre, adı açıklanamayan kız çocuğunun cesedi 20 Ekim'de ağabeyinin kendisini resim kursuna bırakmasından birkaç saat sonra bulundu.
Eve gelmeyince ailesi çocuğu aramaya koyuldu ancak evlerinin yakınlarında küçük kızın cesedi bulundu. Polis, sorgusunda cinayeti itiraf ettiği belirtilen 13 yaşındaki bir saldırganı aynı gece gözaltına aldı.
Babasının açıklamasına göre, 13 yaşındaki çocuk, kızını evine götürdükten sonra tecavüz etti ve bıçaklayarak öldürdü. Ardından da cesedi ormanlık bir alana attı.
Polis yetkilileri, babaya Ceza Kanunu'nun 17'nci maddesine göre 14 yaşından küçük olduğu için çocuğa dava açılamayacağını söyledi. Saldırganın daha sonra üç yıllığına ıslah evine gönderilmesine karar verildi.
"Yaş sınırı kaldırılsın"
Olay ise ülkede büyük bir tartışma başlattı.
Tartışmaya halkla birlikte Çin devlet yayın kuruluşları da dahil oldu. Devlet Televizyonu CCTV'de bir yorumcu, "Adaleti sağlayamazsanız, insanlar meseleleri, adil olduklarına inandıkları yollarla kendileri çözmeye kalkar" dedi.
Birçok Avrupa ülkesinde cezai ehliyet yaşı 12 ila 16 arasında değişiyor. İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İsviçre'de alt sınır 10 yaş. ABD'de Kuzey Carolina eyaletinde cezai sorumluluk yaşı altı. 19 eyalette yaş sınırı 6 ila 11 arasında değişiyor. Hindistan, Singapur, Brunei ve Malavi'de yedi, Zambiya ve Kenya'da ise sekiz yaş sınırı var.
Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komisyonu ise bu yaş sınırının 12 ya da daha yüksek olmasını tavsiye ediyor.
Mart ayında Jiangsu eyaletinde annesini satırla öldürdüğü açıklanan 13 yaşındaki bir çocuk yargılanamamış, geçen Aralık'ta da yine annesini öldüren 12 yaşındaki bir çocuk ise cinayetten 9 gün sonra okuluna dönmüştü.
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