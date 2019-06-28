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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN - ANKARA
28.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10 numaraya havanlı saldırı: 1 asker şehit 3 yaralı

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10 numaraya havanlı saldırı: 1 asker şehit 3 yaralı

İdlib çatışmasızlık bölgesinde TSK konvoyu ve gözlem noktası üç ayrı saldırının hedefi oldu. 1 asker şehit düştü, 3 asker de yaralandı. Olayın ardından rejim mevzileri ateş altına alındı.

SURİYE’de “Çatışmasızlık bölgesi” İdlib’in güneyinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Zaviye Dağı yakınlarında bulunan 10 numaralı gözlem kulesi dün Esad güçlerinin saldırısına hedef oldu. Rejim birliklerinin “kasıtlı olarak” yaptığı değerlendirilen top ve havan atışları sonucu 1 asker şehit düştü, üç asker de yaralandı. Saldırının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yapacağı görüşme öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti.
Milli Savunma Bakanlığı, Zaviye’deki gözlem kulesine saldırı yapıldığını dün geç saatlerde duyurdu. Açıklamada, saldırıyla ilgili rejimin garantörü konumundaki Rusya’nın Silahlı Kuvvetler Ataşesi’nin Genelkurmay Başkanlığı’na davet edilerek gerekli girişimin yapıldığı ve bu saldırının en ağır şekilde cezalandırılacağının ifade edildiği vurgulandı. Ayrıca saldırının gerçekleştirildiği rejim mevzilerinin bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı bildirildi.

KONVOYA İKİ, GÖZLEM NOKTASINA BİR SALDIRI

Edinilen bilgiye göre dün İdlib’de TSK unsurlarına üç ayrı saldırı yapıldı. Öğleden önce, önceki gün Suriye’ye giriş yapan ve Zaviye’yedeki gözlem noktasına giden askeri konvoya bölgeye varışı sırasında havanlarla iki ayrı taciz atışı yapıldı. Saldırılarda konvoyun geçtiği güzergahtaki çayırlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Ayrıca gözlem noktasının güvenlik duvarında hasar meydana geldi. Akşam hava karardıktan sonra ise gözlem noktası top ve havanlarla vuruldu. Bu saldırıda 1 asker şehit düştü, üç asker yaralandı. Yaralı askerler helikopterlerle Türkiye’ye getirilerek tedavi altına alındı.

35 HAVAN ATILMIŞTI

Daha önce beş kez taciz atışlarının hedefi olan Zaviye’deki gözlem noktasına rejim güçleri en son 13 Haziran’da sabaha karşı kasıtlı olarak 35 havan mermisi atmış, 3 asker hafif şekilde yaralanmıştı. Bu saldırıdan üç gün sonra Morik’deki 9 numaralı gözlem kulesi de vurulunca TSK, rejim güçlerine Fırtına obüsleri ile karşılık vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Japonya’da Putin’le yapacağı görüşmede TSK kulelerine yönelik saldırıları gündem getirmesi bekleniyor.
Bu arada Rejimin ve Rusya’nın saldırıları İdlib’in güneyinde dün de devam etti. Rusya savaş uçakları Kefer Zeita’yı vururken, rejim güçleri de top ve füze atışlarıyla Kesebiye, Hazarin, Şeyh Mustafa, Cisr es Şuğur, Arinibe, Maaret El Numan başta olmak üzere birçok sivil yerleşim yerini hedef aldı. Çok sayıda sivilin yaşamını yitirmesinden endişe ediliyor.

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