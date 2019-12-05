10 numara değerlendirmesi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, önceki gün Downing Sokağı 10 numaradaki Başbakanlık Ofisi’nde yapılan Türkiye, İngiltere, Almanya, Fransa dörtlü zirvesiyle ilgili, “Harika bir görüşme gerçekleştirdik.
Türkiye’nin yaşadığı sıkıntıyı. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yapıyorlar. Terör tehdidiyle karşı karşıya olan bir ülke. Türkiye’nin planlarıyla ilgili NATO üyelerinin yanlış anlamalardan kaçınmalarını istiyoruz” dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu YPG’nin NATO tarafından terör örgütü olarak kabul edilmesi yönündeki talebine ilişkin, “Herhangi bir uzlaşı ihtimali görmüyorum” diye konuştu.
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