1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi için çözüm iddiası

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya Haberleri1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi için çözüm iddiası
GeriDünya 1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi için çözüm iddiası
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
27.09.2018 - 12:32, Son Güncelleme:

1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi için çözüm iddiası

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi için çözüm iddiası

Matematik dünyası 160 yıldır çözülemeyen Riemann hipotezine kilitlendi. Prestijli İngiliz matematik profesörü Michael Atiyah, matematik tarihinin en büyük problemlerinden birini, bulduğunu iddia ettiği çözümle yeniden gündeme getirdi.

Matematiğin Nobel'i olarak kabul edilen Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Michael Atiyah, denkleme bulduğu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum'da sundu. Atiyah'ın çözümünün kanıtlanması veya çürütülmesi bekleniyor.

1 milyon dolar ödüllü problem adını, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alıyor.

RİEMANN DENKLEMİNİN ÖNEMİ VE ŞİFRELERLE İLGİLİSİ NE?

Clay Matematik Enstitü'sü tarafından 2000 yılında "Millenyum problemleri" olarak tanımlanan çözümsüz 7 denklem arasında yer alan Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından çok büyük önem taşıyor.

Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında çok önem arz ediyor.

Euronews'in haberine göre; bu sayılar kullanılarak yapılan asimetrik şifreleme, günümüz bankacılık işlemlerinde ve hassas bilgilerin şifrelenmesinde yaygın olarak kullanıyor.

Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23,249,425 haneli. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor. En büyük asal sayı 26 Aralık 2017'de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu.

1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi için çözüm iddiası

Riemann hipotezi kanıtlanırsa asal sayılara ulaşmak daha kolay olacak ve bu sayıları temel alan kriptoji alanı yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir.

Daha önce de çeşitli matematik profesörleri, denklemi çözdüklerini iddia ederek tezlerini sunmuşlardı.

Son olarak, 2004'te ABD'li matematikçi Louis de Branges de Bourcia'nın ve 2015'te Nijeryalı Opeyemi Enoch'un çözümleri, Riemann denkleminin çözümü olarak kabul görmemişti.

90 yaşındaki emekli profesör Atiyah'ın 7 sayfalık çözümüne gelen ilk tepki ise, bu denli çözülemeyen matematiksel bir denklemin ispatı için oldukça kısa olduğu yönünde.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Günlerdir konuşuluyordu, ilk kez görüntülendi!

Putin'i çıldırtacak fotoğraflar! Deprem etkisi yarattı

İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgeden çıkış sinyalleri

Görüntüler yayınlandı, Amerika dehşete düştü!