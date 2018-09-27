1 milyon dolar ödüllü 160 yıllık matematik problemi için çözüm iddiası
Matematik dünyası 160 yıldır çözülemeyen Riemann hipotezine kilitlendi. Prestijli İngiliz matematik profesörü Michael Atiyah, matematik tarihinin en büyük problemlerinden birini, bulduğunu iddia ettiği çözümle yeniden gündeme getirdi.
Matematiğin Nobel'i olarak kabul edilen Abel Ödülü ve Fields Madalyası sahibi Michael Atiyah, denkleme bulduğu çözümü pazartesi Heidelberg Laureate Forum'da sundu. Atiyah'ın çözümünün kanıtlanması veya çürütülmesi bekleniyor.
1 milyon dolar ödüllü problem adını, 1859'da hipotezi sunan Alman matematikçi Bernard Riemann'dan alıyor.
RİEMANN DENKLEMİNİN ÖNEMİ VE ŞİFRELERLE İLGİLİSİ NE?
Clay Matematik Enstitü'sü tarafından 2000 yılında "Millenyum problemleri" olarak tanımlanan çözümsüz 7 denklem arasında yer alan Riemann hipotezi asal sayıların dağılımını açıklaması açısından çok büyük önem taşıyor.
Asal sayılar, yalnızca kendilerine ve bir sayısına bölünmeleri nedeniyle kriptoloji alanında çok önem arz ediyor.
Euronews'in haberine göre; bu sayılar kullanılarak yapılan asimetrik şifreleme, günümüz bankacılık işlemlerinde ve hassas bilgilerin şifrelenmesinde yaygın olarak kullanıyor.
Şu ana kadar bulunmuş en büyük asal sayı 23,249,425 haneli. Great Internet Mersenne Prime Search (GIMPS) isimli organizasyon internet üzerinden gönüllülerin bilgisayarlarını kullanarak asal sayı arıyor. En büyük asal sayı 26 Aralık 2017'de Jonathan Pace adlı gönüllünün bilgisayarı ile bulundu.
Riemann hipotezi kanıtlanırsa asal sayılara ulaşmak daha kolay olacak ve bu sayıları temel alan kriptoji alanı yeni çözümler bulmak zorunda kalabilir.
Daha önce de çeşitli matematik profesörleri, denklemi çözdüklerini iddia ederek tezlerini sunmuşlardı.
Son olarak, 2004'te ABD'li matematikçi Louis de Branges de Bourcia'nın ve 2015'te Nijeryalı Opeyemi Enoch'un çözümleri, Riemann denkleminin çözümü olarak kabul görmemişti.
90 yaşındaki emekli profesör Atiyah'ın 7 sayfalık çözümüne gelen ilk tepki ise, bu denli çözülemeyen matematiksel bir denklemin ispatı için oldukça kısa olduğu yönünde.
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