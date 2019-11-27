1 milyar Euro’luk soygun böyle gerçekleşti: Vitrinleri baltayla kırdılar
Almanya’da film senaryolarını aratmayan soygunun bilançosu ve çalınan mücevherler belirleniyor. Avrupa’nın en zengin hazinesinin sergilendiği Dresden’deki müzeye giren hırsızlar, en az 1 milyar Euro değerinde altın ve gümüş sikkelerle birlikte paha biçilmez pırlanta ve kristalleri de çaldı.
ALMANYA, Avrupa’nın en zengin ve en eski hazinesinin sergilendiği Yeşil Kasa Müzesi (Grünes Gewölbe) soygununun şokunu atlatamadı. Polis, delil aramayı sürdürürken çalınan eserlerin net değeri henüz belirlenemedi. Ancak eserlerin en az 1 milyar Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. Polis yetkilileri soygunda yüz ayrı vitrindeki eserlerin tamamının çalındığını belirtiyor. Pazartesi sabaha karşı müzenin demir parmaklıklarını kesen soyguncular, elektriği kestiği için alarm çalmadı. Soygunda tek teselli ise müzenin en değerli parçası olan 41 karatlık yeşil pırlantanın çalınmamış olması. Pırlanta geçici olarak sergilenmek üzere New York’a gönderilmişti.
GÜVENLİK TARTIŞMASI
Dresden’in sınırları içinde bulunduğu Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, yalnızca müzenin değil tüm halkın soyulduğunu söyledi. Soygun sonrası müzenin yeterince korunup korunmadığı tartışmaları da başladı. Almanya Müzeler Müdürü Eckart Köhne “Müzeler kamuya açık kurumlardır, ziyaretçilere açık olmak zorundayız. Binalarda elbette her zaman küçük de olsa bir güvenlik riski olacaktır” dedi.
SATILMASI ZOR
Uzmanlar hazinenin tek tek de olsa satılmasının çok zor olduğuna dikkat çekiyor. En büyük endişe, eserlerin eritilerek satışa çıkarılması. 2017’de Bode Müzesi’ne giren hırsızlar, buradaki 100 kilogram altın parayı el arabasıyla çalmıştı. Bu eserlere hâlâ ulaşamayan polis, altın paraların eritilerek satıldığını tahmin ediyor.
MÜCEVHERLER SİGORTALI DEĞİLDİ
Müzenin Alman Saksonya eyaletine ait olduğu ve uzun vadeli maliyeti nedeniyle hazinenin sigortalı olmadığı belirtildi. Müzelerin genelde kiralanan eserler için sigorta yaptırdığı, ancak sahibi olduğu koleksiyonu uzun vadede maliyetli olduğu için sigorta ettirmediği kaydediliyor.
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