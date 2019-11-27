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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Ali VARLI
27.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 milyar Euro’luk soygun böyle gerçekleşti: Vitrinleri baltayla kırdılar

Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
1 milyar Euro’luk soygun böyle gerçekleşti: Vitrinleri baltayla kırdılar

Almanya’da film senaryolarını aratmayan soygunun bilançosu ve çalınan mücevherler belirleniyor. Avrupa’nın en zengin hazinesinin sergilendiği Dresden’deki müzeye giren hırsızlar, en az 1 milyar Euro değerinde altın ve gümüş sikkelerle birlikte paha biçilmez pırlanta ve kristalleri de çaldı.

ALMANYA, Avrupa’nın en zengin ve en eski hazinesinin sergilendiği Yeşil Kasa Müzesi (Grünes Gewölbe) soygununun şokunu atlatamadı. Polis, delil aramayı sürdürürken çalınan eserlerin net değeri henüz belirlenemedi. Ancak eserlerin en az 1 milyar Euro değerinde olduğu tahmin ediliyor. Polis yetkilileri soygunda yüz ayrı vitrindeki eserlerin tamamının çalındığını belirtiyor. Pazartesi sabaha karşı müzenin demir parmaklıklarını kesen soyguncular, elektriği kestiği için alarm çalmadı. Soygunda tek teselli ise müzenin en değerli parçası olan 41 karatlık yeşil pırlantanın çalınmamış olması. Pırlanta geçici olarak sergilenmek üzere New York’a gönderilmişti.

1 milyar Euro’luk soygun böyle gerçekleşti: Vitrinleri baltayla kırdılar

GÜVENLİK TARTIŞMASI

Dresden’in sınırları içinde bulunduğu Saksonya Eyaleti Başbakanı Michael Kretschmer, yalnızca müzenin değil tüm halkın soyulduğunu söyledi. Soygun sonrası müzenin yeterince korunup korunmadığı tartışmaları da başladı. Almanya Müzeler Müdürü Eckart Köhne “Müzeler kamuya açık kurumlardır, ziyaretçilere açık olmak zorundayız. Binalarda elbette her zaman küçük de olsa bir güvenlik riski olacaktır” dedi.

1 milyar Euro’luk soygun böyle gerçekleşti: Vitrinleri baltayla kırdılar

SATILMASI ZOR

Uzmanlar hazinenin tek tek de olsa satılmasının çok zor olduğuna dikkat çekiyor. En büyük endişe, eserlerin eritilerek satışa çıkarılması. 2017’de Bode Müzesi’ne giren hırsızlar, buradaki 100 kilogram altın parayı el arabasıyla çalmıştı. Bu eserlere hâlâ ulaşamayan polis, altın paraların eritilerek satıldığını tahmin ediyor.

1 milyar Euro’luk soygun böyle gerçekleşti: Vitrinleri baltayla kırdılar

MÜCEVHERLER SİGORTALI DEĞİLDİ

Müzenin Alman Saksonya eyaletine ait olduğu ve uzun vadeli maliyeti nedeniyle hazinenin sigortalı olmadığı belirtildi. Müzelerin genelde kiralanan eserler için sigorta yaptırdığı, ancak sahibi olduğu koleksiyonu uzun vadede maliyetli olduğu için sigorta ettirmediği kaydediliyor.

1 milyar Euro'luk müze soygununun görüntüleri yayınlandı
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Ali VARLI
Ali VARLI
ali_varli@yahoo.de
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