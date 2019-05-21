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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
Uğur ERGAN/ANKARA
21.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

1 haftada ikinci İdlib görüşmesi

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
1 haftada ikinci İdlib görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib’le ilgili telefon görüşmesi yaptı. Bu iki bakan arasında bir hafta içinde yapılan ikinci telefon görüşmesi oldu. İki bakan arasındaki son görüşme 14 Mayıs’ta yapılmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi” denildi.

ESAD’A BASKI YAPIN

Akar rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarından duyulan kaygı ve endişeleri vurgulayarak, bu durumun bölge içinde ciddi bir göç dalgasına yol açtığını hatırlattı. Yerel kaynaklar, İdlib içinde güneyden kuzey kesimlere göç edenlerin sayısının 250 bini aştığını belirtiyor. Akar, rejim birliklerinin saldırılarını durdurması için Esad yönetimine ciddi baskı yapılması gerektiği mesajını da verdi.

Rusya, Esad rejiminin önceki günden itibaren İdlib’de tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyursa da rejimin saldırıları dün de sürdü. Anadolu Ajansı rejim güçlerinin Kensafra, Kefrenbil ilçeleri ile Hama’nın batısındaki El Kastun köyüne saldırı düzenlediğini, saldırılar sonucu El Kastun’da 4’ü çocuk 12 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

EKİLİ ARAZİLER YAKILIYOR

Hama’nın kuzey kırsalından havalanan helikopterler Kafr Zita bölgesindeki ekili arazilere varil bombası atarak yaktı. Güneybatı’da Gab düzlüklerinin güney ucunda bulunan El Kerim ve Şahranaz köyleri de rejimin topçu birlikleri tarafından vuruldu. TSK’nın İştebrak’ta bulunan gözlem kulesi yakınlarındaki bir köy de hedef oldu.

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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