1 haftada ikinci İdlib görüşmesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar dün Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile İdlib’le ilgili telefon görüşmesi yaptı. Bu iki bakan arasında bir hafta içinde yapılan ikinci telefon görüşmesi oldu. İki bakan arasındaki son görüşme 14 Mayıs’ta yapılmıştı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Görüşmede, İdlib’deki son gelişmeler ve bölgede gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirler olmak üzere bölgesel güvenlik konuları Soçi’de imzalanan mutabakat kapsamında değerlendirildi” denildi.
ESAD’A BASKI YAPIN
Akar rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki sivil yerleşim merkezlerine yönelik saldırılarından duyulan kaygı ve endişeleri vurgulayarak, bu durumun bölge içinde ciddi bir göç dalgasına yol açtığını hatırlattı. Yerel kaynaklar, İdlib içinde güneyden kuzey kesimlere göç edenlerin sayısının 250 bini aştığını belirtiyor. Akar, rejim birliklerinin saldırılarını durdurması için Esad yönetimine ciddi baskı yapılması gerektiği mesajını da verdi.
Rusya, Esad rejiminin önceki günden itibaren İdlib’de tek taraflı ateşkes ilan ettiğini duyursa da rejimin saldırıları dün de sürdü. Anadolu Ajansı rejim güçlerinin Kensafra, Kefrenbil ilçeleri ile Hama’nın batısındaki El Kastun köyüne saldırı düzenlediğini, saldırılar sonucu El Kastun’da 4’ü çocuk 12 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.
EKİLİ ARAZİLER YAKILIYOR
Hama’nın kuzey kırsalından havalanan helikopterler Kafr Zita bölgesindeki ekili arazilere varil bombası atarak yaktı. Güneybatı’da Gab düzlüklerinin güney ucunda bulunan El Kerim ve Şahranaz köyleri de rejimin topçu birlikleri tarafından vuruldu. TSK’nın İştebrak’ta bulunan gözlem kulesi yakınlarındaki bir köy de hedef oldu.
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