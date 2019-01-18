1 Euro'ya Sicilya’da ev
İtalya’daki Sambuca Belediyesi, beldeyi ‘canlandırmak’ için bir proje başlattı. İtalya’nın bu ‘en güzel beldesi’, 1 Euro’ya ev satıyor.
İtalya’nın Sicilya adasındaki Agrigento kentine bağlı Sambuca Belediyesi, nüfus kaybı yaşayan kasabayı yeniden canlandırmak, mimari mirası korumak ve turizmi teşvik amacıyla “1 Euro’ya ev” projesi başlattı. Belediyeye ait olan bu evleri satın almak için açılan ihalelere, İtalyanların yanı sıra yabancı ülke vatandaşları da girebiliyor.
TEK ŞART TADİLAT
1 Euro başlangıç bedeliyle açılan ihale açık artırma yoluyla düzenleniyor. Tek şart ise üç yıl içinde en az 15 bin Euro değerinde tadilat yapma taahhüdünde bulunmak. İhaleye katılanlardan 5 bin euro depozito isteniyor. İhaleyi kazanarak evi satın alanlara gerekli tadilatı yaptırdıktan sonra bu depozito geri ödeniyor. Tadilatın yapılmaması halinde ise depozitoya el konuluyor.
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