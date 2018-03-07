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    ‘1-6 ay hapis alanlar cezasını dışarda çeksin’

    İHA
    07.03.2018 - 14:16 | Son Güncelleme:

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1-6 ay arası hapis cezası alanların, cezaları, cezaevi dışında çekebileceklerini söyledi.

    Fransa’nın Agen şehrinde Hapishane Yönetimi Okulunu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hapishane reformu hakkında bilgi verdi. Adalet Bakanı Nicole Belloubet’in de ziyaretine eşlik ettiği Macron, yapmayı hedeflediği değişiklikleri anlattı. 1 aylık hapis cezalarının işe yaramadığını belirten Macron, hedeflediği adaletin sembolik değil etkili adalet olduğunu söyledi. Macron, 1-6 ay arası hapis cezalarının hapishane dışında elektronik bileklikle veya kamu hizmeti şeklinde yapılabileceğini duyurdu.

    “Ceza toplumun geri kalanını korumalıdır, oysa bugün baktığımızda tekrar eden suçlar cezanın bu görevini yerine getirmediğini göstermekte” diyen Macron, hapis cezasının ayrıca suçluyu eğitmek gibi bir işlevi olduğunu, fakat günümüz sisteminin bunu sağlamadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Macron, hapis cezası almış insanların özgürlüğü kısıtlanmış birer birey olduğunu fakat diğer haklarına hâlâ sahip olduklarını, bu kişilerin topluma tekrardan karışacaklarını ve buna imkan verilmesi gerektiğini hatırlattı.
    Hapishane koşulları çok eleştirilen Fransa’da doluluk ortalaması yüzde 120, bazı yerlerde ise yüzde 200.

    Etiketler: Emmanuel Macron , Fransa , cezaevi , hapis cezası , avrupadan haberler
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