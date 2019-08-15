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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
15.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

0 kan grubu kansere dirençli

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0 kan grubu kansere dirençli

Kansere yakalanma riski ile kan grupları arasındaki ilişkinin incelendiği araştırmaya göre kan grubu ‘0’ olan kişilerin kansere karşı daha dirençli oldukları gözlemlendi.

İsveç’te Karolinska Enstitüsü uzmanları, 35 yıl boyunca muayene edilen 1 milyondan fazla kişiye ait sağlık verilerini inceledi. Yapılan araştırmaya göre “0” kan grubuna sahip kişilerin kansere karşı diğer kan gruplarına göre daha dirençli oldukları gözlemlendi. Araştırmada “A” grubundakilerin mide kanseri, “B” ve “AB” kan grubu olanların ise pankreas kanseri olma ihtimalinin daha yüksek olduğu öne sürüldü.

ALKOL VE SİGARA FAKTÖRÜ

Bilim insanları ayrıca, kanserli tümörlerin oluşumuna genellikle yoğun alkol ve sigara kullanımının neden olduğunu da ifade etti. Daha önce Amerikan Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden Dr. Arash Etemadi de benzer bir araştırmayı 55 bin kişiye ait sağlık verilerini inceleyerek yürütmüştü.

YÜZDE 55 DAHA FAZLA

Araştırma sırasında, kan grubuyla mide kanseri arasındaki bağ da incelenmişti. Sonuçlar “A”, “B” ve “AB” grubu kan taşıyanların “0” grubu kana sahip olanlara göre yüzde 55 oranında daha fazla mide kanserine yakalandığını göstermişti.

KANSERE KARŞI GÜNDE 1 ELMA

Avustralya’daki Edith Cowan Üniversitesi tarafından 23 yıl boyunca 53 binden fazla kişiyle yapılan araştırma sonucu günde yenen 1 elmanın kanser riskini düşürdüğü açıklandı. Araştırma sonucunda, elmada da bulunan flavonoidlerden günde en az 500 mg tüketenlerin kanser ya da kalp hastalığı riskinin düştüğü belirtildi. Günde bir elma ya da portakal, bir porsiyon brokoli ya da bir avuç yaban mersini günlük flavonoid ihtiyacını karşılayabilir.

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