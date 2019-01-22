-30 derecede 16 saat
Cumartesi gecesi New Jersey’deki Newark Liberty Uluslararası Havaalanı’ndan Hong Kong’a uçmak üzere havalanan United Havayolları’na ait yolcu uçağı, bir yolcunun rahatsızlanması gerekçesiyle Kanada’nın Labrador bölgesindeki Goose Bay Havalimanı’na acil iniş yaptı.
Sağlık sorunu yaşayan yolcu hastaneye yetiştirildi ancak gece gümrük görevlisi olmadığından ve aşırı soğuk hava uçağın kapılarının bozulmasına neden olduğundan yolcuların inmesine izin verilmedi. Dışarıda hava sıcaklığının eksi 30 derece olduğu havalimanında yolcular 16 saat boyunca uçakta beklemek zorunda kaldı.
GERİ DÖNDÜLER
Uçağın içinde geçirilen 16 saatin sonunda, 250 yolcu otobüsle başka bir uçağa transfer edilerek New Jersey Newark Liberty Uluslararası Havaalanı’na geri götürüldü. Mahsur kalınan süre boyunca pek çok yolcu sosyal medya üzerinden şikâyetlerini dile getirdi. Yolcular, uçakta battaniye dağıtılsa da aşırı soğuk yüzünden çok üşüdüklerini ayrıca yiyecek ve içecek desteğinin de yetersiz kaldığını ifade etti.
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