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    Hürriyet >Dünya>Dünya Türkiye-ABD arasındaki vize krizini böyle gördü

    Dünya Türkiye-ABD arasındaki vize krizini böyle gördü

    DHA
    09.10.2017 - 09:35 | Son Güncelleme:

    ABD'nin ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya alması dünya basınında yankı buldu.

    İstanbul'daki ABD konsolosluğunda bir çalışanın casuslukla suçlanarak tutuklanmasının ardından ABD ve Türkiye'nin karşılıklı olarak vize başvurularını süresiz askıya alması dünya basınında geniş yer buldu. 

    The Guardian:
    Konsolosluk çalışanının ardından ABD Türkiye’deki vize başvuru işlemlerini durdurdu. İstanbul’daki konsolosluk ekibinden Türk bir çalışanın casuslukla suçlanması ‘konsolosluk personeli güvenliği’ konusunda soru işaretleri oluşturuyor. İstanbul’da ABD konsolosluğu çalışanlarından birinin tutuklanmasının ardından ABD Türkiye’den yapılan tüm normal vize başvuru işlemlerini süresiz olarak askıya aldı.

    Der Spiegel:
    Tutuklanan ABD çalışanı ihtilaf yarattı. ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını dondurdu. Ankara’daki ABD konsolosluğu artık Türk vatandaşlarına vize vermiyor. Şimdi Türkiye’den de bu karara yanıt geldi ve iki ülke vize başvurularını karşılıklı olarak durdurdu. Washington ve ABD genelindeki tüm Türk konsoloslukları da ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Tek istisna ise göçmenlik başvuruları olacak.

    Welt:
    ABD ve Türkiye karşılıklı olarak vize başvurularını sınırladı. ABD konsolosluğu Türk vatandaşlarının vize başvurularını kesin bir şekilde kısıtladı ve bunu Twitter hesabından paylaştı. Kısa bir süre sonra Türkiye’nin ABD konsolosluğundan da yanıt geldi ve iki ülke ABD konsolosluğunun bir çalışanının İstanbul’da tutuklanmasının ardından karşılıklı olarak vizeleri durdurmuş oldu.

    Le Monde:
    ABD ve Türkiye vize hizmetlerini askıya aldı. Türkiye Pazar günü Washington’dan gelen benzer bir kararın ardından ABD vatandaşlarına vize vermeyi durdurduğunu açıkladı. Tek istisna ise göçmen vize başvuruları olacak. İki ülkeden yapılan açıklamalarda personellerinin güvenliğinin sağlanması konusunu ‘tekrar değerlendirebilmek’ için karşılıklı olarak vizelerin askıya alındığı açıklaması yapıldı.

    The New York Times:
    ABD Türkiye’deki vize başvurularını askıya aldı ve Türkiye’den misilleme geldi. İstanbul’daki ABD konsolosluğundan bir çalışanın ABD’de yaşayan ve geçen yıl başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişiminin arkasında olduğu iddia edilen Fethullah Gülen’e bağlı bir casus olmakla suçlanarak tutuklanmasının ardından, Ankara’daki ABD konsolosluğu personellerinin güvenliğini tekrar değerlendirmek için vizeleri askıya aldığını duyurdu.

    Etiketler: ABD , Vize , Basın
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