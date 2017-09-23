Dünya tacı geri alınan 18 yaşındaki Itır Esen'i konuşuyor!

Haberlerde genç kızın sonradan ortaya çıkan bir tweet’iyle geçen yılki darbe girişiminde hayatını kaybeden kişilere saygısızlık yaptığı gerekçesiyle güzellik kraliçesi tacından olduğuna işaret edildi.

* İngiliz basın kuruluşu BBC, “Miss Turkey, darbe tweet’i nedeniyle tacını kaybetti. Yarışmanın organizatörleri tweet’i ‘kabul edilemez’ diye değerlendirerek birkaç saat önce kazandığı tacı elinden aldılar. Itır Esen ise Instagram’dan siyasi bir amacının olmadığını kaydetti” dedi.

* İngiliz Independent gazetesi, “18 yaşındaki Itır Esen, Türkiye Cumhurbaşkanı’na karşı düzenlenen darbede ölenler için saygısız yorumda bulunmakla suçlandı. Miss Turkey organizatörleri, tweet’in gerçek olup olmadığını ‘uzun süre’ araştırdıklarını belirtip ödülü geri almaya karar verdiklerini açıkladılar” ifadesine yer verdi.

* Alman Deutsche Welle internet sitesi, “Miss Turkey, ileri giden bir tweet’i yüzünden tacını kaybetti. Türkiye’yi Çin’de yapılacak Miss World güzellik yarışmasında temsil edecekti. Ancak Miss Turkey organizatörleri, genç kadının başarısız darbe girişimiyle ilgili attığı bir tweet’in ardından fikirlerini değiştirdiler” dedi.

* Amerikan Voice of America sitesi haberi okuyucularına şöyle yansıttı: “Organizatörler, bir sosyal medya paylaşımıyla darbe girişiminde ölen 250 kişinin hatırasına hakaret ettiği gerekçesiyle Miss Turkey 2017’nin tacını elinden aldılar. Medyada yer alan haberlerde model ve üniversitesi öğrencisinin, 15 Temmuz 2016 darbe girişimin yıl dönümünde Twitter’da yazdığı saygısız mesajın sosyal medyada tepki yarattığını yer alıyor.”

* Arap Gulfnews sitesi, “Organizatörler 18 yaşındaki Itır Esen’in yarışmayı kazandıktan bir gün sonra tahttan indirildiğini açıkladılar” dedi. Söz konusu site geçen yıl darbe girişimine karşı dururken hayatını kaybeden 250 kişinin hatırasına saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle tacının alındığına işaret etti.