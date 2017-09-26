Dünya starları neden Portekiz’e yerleşiyor?

Peki, Portekiz ne oldu da ünlülerin gidip yerleştiği bir ülke haline geldi. Bunu Fransız şarkıcı Florent Pagny basına yaptığı açıklamada şu sözlerle açıklıyor: “Portekiz’in 5-6 yıl kadar önce vergi sisteminde değişiklik yaptı buda ünlülerin yerleşmek için orayı seçmesinde önemli rol oynadı. Bir defa oraya yerleşen ünlüler için en önemli neden Portekiz’deki avantajlı vergi sistemi. Bende şahsen Fransa’daki ağır vergi sisteminden kurtulmak için Portekiz’e yerleşiyorum. Ben milyarder değilim ama biraz param var ve orada servet vergisi yok, miras ve halefler içinde intikal vergisi ödenmiyor. Ayrıca on yıl boyunca telif haklarında da vergi alınmıyor. Birde zaten çok güzel bir ülke ve yaşam olağanüstü rahat daha ne olsun? Bence ünlülerin çoğu bu nedenlerle Portekiz’e yerleşiyor”.

PAPARAZZİ KÜLTÜRÜ YOK

Portekiz dergisi Visao’da bu konuda yer alan haberde de ünlü sanatçıların Portekiz’i seçmelerinde vergi sisteminde başka birde emlak fiyatlarının önemli rol oynadığına yer verilerek Avrupa’nın önemli başkentlerinde son derce yüksek olan emlak fiyatlarına karşın Lizbon’da metrekare fiyatının 2000 Euro olduğuna yer veriliyor. Paris’teki Portekiz Turizm bürosu direktörü Jean-Pierre Pinheiro’da Portekiz’de yaşamın Fransa’dan yüzde 25-30 daha ucuz olduğunu ve şehirlerin diğer ülkelere göre daha az kalabalık olduğunu belirterek, "Portekiz'in diğer ülkelere göre daha az magazin dergisi var. Ünlüler fotoğrafçılar tarafından rahatsız edilmiyor. Portekizli yıldızlar, futbolcu Ronaldo gibi, evde yurtdışında olduğundan daha az sorun yaşıyorlar. Aynı şey gazeteciler için de geçerli Portekiz’de pek paparazzi kültürü yok ve gazeteciler ünlülerin mahremiyetine saygı duyuyor. Zaten bu yüzden Sarkozy ve Monaco Prensi rahatsız olmadan tatile geliyor" dedi.