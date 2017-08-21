Dünya şirinleri pandalar hakkında bilmeniz gereken 5 bilgi

1- Pandaların olmazsa olmazı, "bambu"lar
Pandaları, ayı türü içinde en farklı kılan özelliklerinden biri de belki de bambu düşkünü olmaları! Yani onlar, diğer türdeşleri gibi etçil değil otçullar. Beslenme ihtiyaçlarını yaşam alarında fazlaca bulunan bambulardan karşılıyorlar. Hatta öyle ki yaşamlarının %55'i gibi ciddi bir zamanı, bambu arayarak ve yiyerek geçiriyorlar. Peki bu tatlı minnoşlar, neden et değil de ot yiyorlar sizce? Bunun nedeni, pandaların tat alma duyularının olmaması. Et onlara yumuşak ve yavan geldiği için, yemeyi tercih etmemişler. E hiç de mantıksız sayılmaz, değil mi?
2- Uykuya çok düşkünler
Ben de uykuya çok düşkünüm demeyin, çünkü onların ki bir başka! Bu tatlı canlılar, sürekli bambu yedikleri ve bambu da zor sindirilen bir şey olduğu için; ayrıca bambudan fazla enerji alamadıkları için sürekli uyuyorlar. Zamanlarının yarısından çocuğunu bambu yiyerek, kalan kısmını da uyuyarak geçiyorlar. Gerçekten de muhteşem bir yaşam tarzı!
3- Renklerinin bir anlamı var
Siyah beyaz renkleriyle diğer ayı türlerinden ayrılan pandaların bu renklerinin nedeni, yaşadıkları ortama uygun özellik göstermeleri. Pandaların kış uykusuna yatarken karda kamufle olmaları için baş ve karın bölgeleri beyaz. Kol ve bacak bölgelerindeki siyahlıklar ise yazın onları bambu gölgesinde uyurken kamufle ediyor.
4- Yalnızca Çin ve Tibet ormanlarında yaşıyorlar
Bu sevimli canlılar, dünya üzerinde sadece Çin ve Tibet ormanlarında yaşıyorlar. Nesilleri tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için, Çin bu konuyla alakalı olarak çeşitli koruma çalışmaları yürütüyor. Ayrıca Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF)'nın da, bu konuyla ilgili çeşitli kampanyaları mevcut. Mesela onlar aracılığıyla bir pandayı evlat edinip yaşamı için ona destek olabiliyorsunuz. İşin etkileyici kısmı ise, bu çalışmaların onların neslini korumak adına gerçekten işe yarıyor olması!
5- Şu anda vahşi yaşamda sadece 2000 tane panda kaldı!
Yani ne yazık ki, nesilleri gerçekten tehlike atında. Dişi pandalar, yılın sadece 2 günü doğurganlar ve 4 ya da 5,5 ay süren gebeliğin sonunda, dünyaya 1 ya da 2 bebek panda getirebiliyorlar. Ve bu rakam gerçekten çok az. İşte dünya üzerinde yaklaşık 2-3 milyon yıldır var olan bu tatlı minnoşların nesilleri bu nedenle tehlike altında. Hatta şu anda vahşi yaşamda sadece 2000 adet panda kaldığı biliniyor...
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