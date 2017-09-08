Dünya şampiyonu zirve için Danimarka’da

Red Bull’dan yapılan açıklamada, Çeşme’deki Türkiye Şampiyonası’nı kazanan Erdil’in 9-14 Eylül tarihlerinde Danimarka’nın Hvide Sande kentinde yapılacak PWA Dünya Turu’nun üçüncü ayağına katılacağı kaydedildi.

Erdil, Danimarka’daki etapta rüzgar sörfünün önemli isimlerinden Sarah-Quita Offringa ile de mücadele edecek. Offringa, PWA Dünya Turu slalom kategorisinde Erdil’in 30 puan önünde yer alıyor. Türkiye Slalom Ligi’nde 4 ayağın 3’ünde birinciliği elde eden Erdil, kadınlar slalom kategorisinde Güney Kore ayağını ikinci, Japonya ayağını ise üçüncü sırada bitirmişti.

Kariyerinde iki IFCA rüzgar sörfü slalom dünya şampiyonluğu bulunan Lena Aylin Erdil, PWA Dünya Turu’nda ise 2014 ve 2016 yıllarında dünya ikinciliği, 2012 ile 2015 yıllarında da dünya üçüncülüğü elde etmişti