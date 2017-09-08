Ara
MENÜ
Avrupa Haberleri

AVRUPA

Hürriyet >Avrupa>Dünya şampiyonu zirve için Danimarka’da

Dünya şampiyonu zirve için Danimarka’da

AA
08.09.2017 - 18:51 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 18:51

Kariyerinde iki IFCA rüzgar sörfü slalom dünya şampiyonluğu bulunan Red Bull sporcusu Lena Aylin Erdil, Danimarka’da düzenlenecek PWA Dünya Turu’nda kadınlar slalom kategorisinde mücadele edecek.

 

Red Bull’dan yapılan açıklamada, Çeşme’deki Türkiye Şampiyonası’nı kazanan Erdil’in 9-14 Eylül tarihlerinde Danimarka’nın Hvide Sande kentinde yapılacak PWA Dünya Turu’nun üçüncü ayağına katılacağı kaydedildi.
Erdil, Danimarka’daki etapta rüzgar sörfünün önemli isimlerinden Sarah-Quita Offringa ile de mücadele edecek. Offringa, PWA Dünya Turu slalom kategorisinde Erdil’in 30 puan önünde yer alıyor. Türkiye Slalom Ligi’nde 4 ayağın 3’ünde birinciliği elde eden Erdil, kadınlar slalom kategorisinde Güney Kore ayağını ikinci, Japonya ayağını ise üçüncü sırada bitirmişti.
Kariyerinde iki IFCA rüzgar sörfü slalom dünya şampiyonluğu bulunan Lena Aylin Erdil, PWA Dünya Turu’nda ise 2014 ve 2016 yıllarında dünya ikinciliği, 2012 ile 2015 yıllarında da dünya üçüncülüğü elde etmişti

Etiketler: Lena Aylin Erdil , Danimarka , Red Bull
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri