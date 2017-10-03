Dünya şampiyonu meslektaşı için dövüştü

ALMANYA’nın önde gelen iş ve sanat camiasının da akın ettiği boks galasında Fırat Arslan, Porsche otomobillerinin sendika başkanı ve eski Thaiboks Avrupa Şampiyonu Uwe Hück ile bir yardım maçı yaptı. Galanın tüm geliri Gutknecht’in ailesine bağışlandı.

Karşılaşma başlar başlamaz iki sporcu da birbirlerine hücum etti ancak karşılaşmanın galibi olmayacağı için maç sonunda hakem her iki sporcunun da elini havaya kaldırarak her iki sporcuyu da galip ilan etti.

80 BİN EURO TOPLANDI

Wolfsburg’a 20 kilometre mesafedeki Heide-Stadtchen Gifhron’da gerçekleştirilen organizasyonla Gutknecht’in ailesine yaklaşık 80 bin Euro yardım toplandığı tahmin ediliyor.

Maçı sonu konuşan Arslan, “Ne mutlu bize ki yardıma ihtiyacı olan birisine yardım edebildik. Bunda sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.