Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet >Dünya>Dünya şampiyonu meslektaşı için dövüştü

    Dünya şampiyonu meslektaşı için dövüştü

    İHA
    03.10.2017 - 13:00 | Son Güncelleme:

    Türk profesyonel boks tarihinin ilk ve tek dünya şampiyonu Fırat Arslan, geçen yıl bir boks maçı sırasında darbe alarak bakıma muhtaç kalan boksör Eduard Gutknecht için ringe çıktı.

     ALMANYA’nın önde gelen iş ve sanat camiasının da akın ettiği boks galasında Fırat Arslan, Porsche otomobillerinin sendika başkanı ve eski Thaiboks Avrupa Şampiyonu Uwe Hück ile bir yardım maçı yaptı. Galanın tüm geliri Gutknecht’in ailesine bağışlandı.

    Karşılaşma başlar başlamaz iki sporcu da birbirlerine hücum etti ancak karşılaşmanın galibi olmayacağı için maç sonunda hakem her iki sporcunun da elini havaya kaldırarak her iki sporcuyu da galip ilan etti.

    80 BİN EURO TOPLANDI
    Wolfsburg’a 20 kilometre mesafedeki Heide-Stadtchen Gifhron’da gerçekleştirilen organizasyonla Gutknecht’in ailesine yaklaşık 80 bin Euro yardım toplandığı tahmin ediliyor.
    Maçı sonu konuşan Arslan, “Ne mutlu bize ki yardıma ihtiyacı olan birisine yardım edebildik. Bunda sonra da elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

    Etiketler: Fırat Arslan , Uwe Hück , Eduard Gutknecht , ALMANYA , yardım maçı
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri