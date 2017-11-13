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    Dünya sallanıyor! Sabaha karşı da Kosta Rika...

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 08:29 | Son Güncelleme:

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezin'nden yapılan açıklamaya göre, Kosta Rika'da 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

    ABD Jeolojik Araştırma Merkezin'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Kosta Rika'nın pasifik kıyısında bulunan Jaco açıkları.

    Açıklamaya göre deprem yerin yaklaşık 12 kilometre altında meydana geldi. Depremin yaklaşık 5 dakika sonrasında 5.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

    Kamu Güvelik Bakanlığı, 2 kişinin ciddi şekilde yaralandığını aktardı.

    Kosta Rika Silahlı Kuvvetleri, depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti.  Yerel basındaki haberlere göre, Pasifik Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.

    Dünya sallanıyor Sabaha karşı da Kosta Rika...

    Etiketler: son dakika
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