Dünya sallanıyor! Sabaha karşı da Kosta Rika...

ABD Jeolojik Araştırma Merkezin'nden yapılan açıklamaya göre depremin merkez üssü Kosta Rika'nın pasifik kıyısında bulunan Jaco açıkları.

Açıklamaya göre deprem yerin yaklaşık 12 kilometre altında meydana geldi. Depremin yaklaşık 5 dakika sonrasında 5.2 büyüklüğünde bir artçı deprem daha meydana geldi.

Kamu Güvelik Bakanlığı, 2 kişinin ciddi şekilde yaralandığını aktardı.

Kosta Rika Silahlı Kuvvetleri, depremde şu ana kadar herhangi bir can kaybı olmadığını belirtti. Yerel basındaki haberlere göre, Pasifik Okyanusu Tsunami Uyarı Merkezi, depremin ardından tsunami uyarısı yapmadı.