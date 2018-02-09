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    Haberler >Kitap Sanat>Dünya sahnelerinin Türkiyeli genç yıldızları

    Dünya sahnelerinin Türkiyeli genç yıldızları

    Hürriyet Haber
    09.02.2018 - 12:56 | Son Güncelleme:

    Karşınızda 19 üstün yetenekli genç müzisyen...

    Duygu Eliz Erkurt, dünyaca ünlü Scala Opera ve Bale Okulu’na kabul edilen ilk Türk balerin.

    Dorukhan Doruk, Can Çakmur, Doğa Altınok, Duygu Eliz Erkurt, Alican Süner, Umut Sağlam, Görkem Çiçek, Türkiye doğumlu Veriko Tchumburidze dahil 19 üstün yetenekli genç müzisyen... Dünyaca ünlü piyanist ikili Güher ve Süher Pekinel kardeşlerin yürüttüğü ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ projesi kapsamında Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç’un desteği ve TÜPRAŞ’ın katkılarıyla Avrupa’nın önemli klasik müzik okullarında eğitim alıyor, prestijli yarışmalarda dereceye giriyor ve prestijli salonlarda sahneye çıkıyorlar. Bu 19 sıradışı müzisyenin hikâyesini anlatan, İZ TV’nin çektiği ‘Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler’ belgeseli, şubat sonuna kadar İZ TV ekranlarında. 54 dakikalık belgesel, YouTube’dan (https://www.youtube.com/watch?v=gfJqgE9NUfk&feature=youtu.be) da izlenebiliyor.

    Etiketler: yetenek
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