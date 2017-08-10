Dünya ‘rüzgâr’a koşuyor

AA muhabirinin, Küresel Rüzgâr Enerjisi Birliği istatistiklerinden derlediği bilgilere göre, dünyada rüzgâr enerjisinde kurulu güç kapasitesine gelecek yıl 60 bin megavat daha eklenecek ve toplam kapasite 546 bin 790 megavatı aşacak. Rüzgâr enerjisine çevresel anlamda yapılan eleştirilere rağmen, küresel enerji piyasasında fosil yakıtlara göre daha temiz ve avantajlı olan rüzgâr kapasitesinin toplam kurulu güç içindeki artış eğilimi sürecek. Rüzgâr kurulu gücünde ilk sıralarda yer alan ülkeler, doğal yaşamı koruma önlemlerini öncelikleri arasına almaya başladı.