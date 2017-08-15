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    Dünya pizza şampiyonu, Diyarbakır’da gözaltına alındı

    İhsan YILMAZ/SİLVAN (Diyarbakır), (DHA)
    15 Ağustos 2017 - 22:18Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 22:30

    Amerika'da yaşayan dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, tatil için geldiğiÿmemleketi Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’ndeÿeşiyle birlikte gözaltına alındı.

    Amerikadan, tatil için memleketi Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’neÿgelen dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, bugün saat 17.30 sıralarında Gazi Caddesi’nde yürürken, yanındaki eşiyle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Amerikan vatandaşı olan Hakkı Akdeniz ve eşi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Akdeniz çiftinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

    Dünya pizza şampiyonu, Diyarbakır’da gözaltına alındı

    3 KEZ DÜNYA PİZZA ŞAMPİYONU OLDU

    Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği, çöp kamyonuna bile atıldığı New York’ta azmiyle 3 kez dünya pizza şampiyonluğuna ulaştı, 7 pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu.ÿAkdeniz, sipariş veren dünyaca ünlü aktör, siyasetçi ve işadamlarına özel pizzalar yaparakÿbirçok ülkede adından sözettirmeyi başardı.

    Evsiz Türk ABDde pizza imparatoru olduEvsiz Türk ABD'de pizza imparatoru oldu

     

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    Etiketler: silvan , diyarbakır , gözaltı , Hakkı Akdeniz
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