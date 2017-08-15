Dünya pizza şampiyonu, Diyarbakır’da gözaltına alındı

Amerikadan, tatil için memleketi Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’neÿgelen dünya pizza şampiyonu Hakkı Akdeniz, bugün saat 17.30 sıralarında Gazi Caddesi’nde yürürken, yanındaki eşiyle birlikte polis tarafından gözaltına alındı. Amerikan vatandaşı olan Hakkı Akdeniz ve eşi, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltı gerekçesi henüz öğrenilemeyen Akdeniz çiftinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

3 KEZ DÜNYA PİZZA ŞAMPİYONU OLDU

Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği, çöp kamyonuna bile atıldığı New York’ta azmiyle 3 kez dünya pizza şampiyonluğuna ulaştı, 7 pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu.ÿAkdeniz, sipariş veren dünyaca ünlü aktör, siyasetçi ve işadamlarına özel pizzalar yaparakÿbirçok ülkede adından sözettirmeyi başardı.

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