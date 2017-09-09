Dünya pet pazarı: 150 milyar dolar!

Gelişmekte olan ülkelerde gelir düzeyinin artması ve refah seviyesinin yükselmesi yeni alışkanlıkları da beraberinde getiriyor. Gelir düzeyi yükselen insanların evcil hayvanlara olan ilgisi artıyor. Yapılan araştırmalar son yıllarda gelişmiş ülkelerde 'pet' sayısının sınırlı bir şekilde arttığını, buna karşın Çin, Rusya, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkelerde büyük bir hızla yükseldiğini gösteriyor. Bu da çoğu kedi ve köpekten oluşan evcil hayvan sektörünü önemli bir pazar haline getiriyor.

Dünyada pet ürünleri ve hizmetleri sektörünün büyüklüğü 150 milyar dolara ulaşıyor. En büyük pay ise 57 milyar dolar ile ABD'ye ait. Ancak gelişmiş pazarlarda büyüme hızı düşerken yükselen ekonomilerde ise gaza bastığı görülüyor.

GELİŞEN ÜLKE PAZARINDA KÖPEK SAYISI YÜZDE 51 ARTTI

Dünya'nın haberine göre 2003 yılından bu yana gelişmekte olan ülkelerde evcil köpek sayısı yüzde 51 artarak 243 milyona çıkarken, analiz şirketi Euromonitor'un araştırmasına göre aynı dönem içinde gelişmiş ülkelerde bu sayı yüzde 5 artarak 137 milyon oldu. 54 uluslararası lokasyondan toplanan verilere göre, aynı yıllar zarfında gelişmekte olan ülkelerde kedi sayısı yüzde 49 sıçrama gösterdi ve 126 milyona çıktı. Zengin bölgelerde kedi sahipliği sadece yüzde 5 artarak 15 milyon oldu.

2012 yılından bu yana, Japonya hariç Asya Pasifik'de evcil hayvanlara yapılan harcama yüzde 68 artarak 6.5 milyar dolara ulaştı. Ortadoğu, Afrika ve Latin Amerika'da harcamalardaki artış yüzde 20-30'ları buluyor. Kuzey Amerika'da harcamalar sadece yüzde 12 artarken, Batı Avrupa'da artış yüzde 8 ve Japonya'da yüzde 1 civarında.

ROMANYA'DA HER 100 EVDEN 47'SİNDE KEDİ VAR

Ülke bazında bakıldığında Çin'in sektörün önemli oyuncularından birine dönüştüğü dikkat çekiyor. Çin'de 2012 yılından bu yana harcamalardaki artış yılda ortalama 1.1 milyar dolar oldu. Brezilya, Rusya, Meksika'da da harcamaların 500 milyon doların üzerinde artış gösterdiği belirtiliyor. Çin'de toplam hane halkının yüzde 5.6'sı köpek sahibiyken, ülkede kedi sahibi olan hane halkı oranı yüzde 1.5 oldu. 1.4 milyar nüfuslu ülkede hane sayısının 400 milyon olduğunu var sayarsak rakamların devasa olduğu görülüyor.

Evcil hayvan sahibi olmanın orta sınıf arasında bir statü göstergesi olarak görülmeye başlandığı Hindistan'da da köpek besleyenlerin sayısı 2003 yılından bu yana yüzde 120 arttı. Kedi sahiplerinin sayısındaki artış yüzde 67'ye ulaştı. Tayvan, Vietnam ve Tayland'da hem kedi hem de köpek sahiplerinin sayısı çoğalırken, Güney Kore'de kedi sahiplerinin sayısında yüzde 617 artış meydana geldi.

Hane halklarının yüzde 47'sinin kedi sahibi olduğu Romanya ise bu alanda dünyanın bir numarası... Temiz olmadığı gerekçesiyle müslüman ülkelerde bir tabu olarak görülen evcil hayvanlar artık birçok evde yerini almaya başladı. Müslüman nüfusun en yoğun olduğu ülkelerden Endonezya'da 2003'ten beri evcil köpek sayısında yüzde 150 artış gözlendi.

TÜRKİYE'DE 1 MİLYAR DOLARLIK PAZAR OLUŞTU

Türkiye'de geçtiğimiz yılı mama ve aksesuar satışından 1 milyar dolar ciro elde edildi. Evcil Hayvancılık ve İşadamları Derneği'nin (Evcil-Der) verilerine göre Türkiye pazarı yılda ortalama yüzde 15 büyüyor. Türkiye'de tam olarak istatistik bilgisi net olmasa da özellikle büyükşehirlerde 14 milyon hanede evcil hayvan beslendiği tahmin ediliyor. Kedi, köpek, kuş, akvaryum gibi evcil hayvanların mama dışında bakım, aksesuar, veterinerlik hizmetleri, pet otelleri ve kuaförleri gibi masrafları da eklenince pet sektörü Türkiye'de yıllık 1 milyar dolar hacme ulaşıyor. Türkiye'de 2011-2016 yılları arasında kedi gıda pazarı yüzde 56.8 oranında büyüme kaydetti. Buna göre, 3 milyon 263 bin kedi üzerinden 20 bin 233 ton mama satışı yapıldı ve 230 milyon 800 bin TL toplam ciro elde edildi. Köpek gıda pazarında ise 2011 -2016 yılları arasında büyüme hızı yüzde 43.4 olarak gerçekleşirken, 1 milyon 113 bin köpek üzerinden 21 bin 794 ton mama satışı yapıldı. Köpek mamaları için bu yıllarda 212 milyon 400 bin TL harcama yapıldı.