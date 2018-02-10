Dünya onu konuşuyor! Şeyh'in sarayına bunu yaptılar...

2017 sanat severler için adeta rekorlar yılı oldu. Eser satışları tarihi zirveyi görürken, müze ve galeri açılışları da sanat severleri mutlu etti. Ancak sektörde 2018 tam anlamıyla yatırım yılı olacak. Bu yıl içinde Türkiye’de ve dünyada açılacak galeri ve müzelerin sayısı adeta rekor kıracak. Yenilenmesi ve açılması planlanan yatırımların yaklaşık olarak 2 milyar doları bulacağı belirtiliyor.

İskoçya’dan Katar’a İngiltere’den Amerika’ya dünyanın birçok ülkesinde bu yıl önemli yatırımlara imza atılacak.

İskoçya’daki V&A Museum ise 1 milyar dolar ile bu yıl en büyük yatırımın yapılacağı müze olacak. En dikkat çeken ise 250 yıllık tarihe sahip İngiltere’deki Royal Academy of Arts (Kraliyet Sanat Akademisi) oldu. Sanat akademisinin içerisinde konferans salonu da dahil olmak üzere birçok yenilik planlanıyor. Yaklaşık 77.4 milyon dolara yenilenen müzeye fon sağlayanlar arasında Blavatnik Aile Vakfı, Wolfson Vakfı, Dorfman Vakfı, Monument Trust bulunuyor.

Öte yandan Koç Grubu’nun 2010 Mayıs ayında İstanbul İstiklal Caddesi üzerindeki tarihi bir binada açtığı sanat galerisi ‘Arter’in faaliyetlerini bir adım ileriye taşıması hedeflenen ‘VKV Çağdaş Sanat Müzesi Arter’in de 2018 yılının sonbaharında açılması hedefleniyor. 2015 yılında inşaatı başlayan müzenin kurucu direktörlüğünü Vehbi Koç Vakfı Kültür Sanat Danışmanı Melih Fereli üstlenirken, küratöryel ekibin başında ise Emre Baykal yer alıyor.

İşte o müze ve galeriler:

DOLAPDERE’YE YENİ SOLUK

KOÇ Holding tarafından hayata geçirilen VKV Çağdaş Sanat Müzesi Arter’in mimari tasarımı Grimshaw Architects tarafından yapıldı, uygulama projeleri ise Turgut Alton Mimarlık tarafından çizildi. 2015 Temmuz ayında başlayan müze inşaatının 2018 yılında tamamlanması planlanıyor. Dolapdere’deki müzede, performans alanları, etkinlik salonları, konservasyon laboratuvarı, diyalog merkezleri, sanat yayınlarına odaklanan bir kitabevi, depolar, yeme-içme alanları, kitaplık ve sergi alanları bulunacak.

1500 KİŞİ ÇALIŞIYOR

JAPON mimar Kengo Kuma’nın tasarladığı İskoçya River Tay’daki V&A Museum’ın 2018’in sonbaharında açılması bekleniyor. 1.1 milyar dolarlık müzede 1500’den fazla kişi çalışıyor. Mart 2015’te başlayan müzeye olan ilgi çok fazla.

250 YILLIK AKADEMİ YENİLENİYOR

1768’de hizmet vermeye başlamış oldukça eski bilim ve sanat akademisi olan Royal Academy of Arts (RA) 77.4 milyon dolarlık yatırımla yenilenecek. Mimarisinde David Chipperfield’ın imzasının yer aldığı Londra’daki Royal Academy of Arts’ın açılış tarihi ise 19 Mayıs 2018 olarak belirlendi. Yenileme çalışmaları sonrasında kamuoyunun erişemediği birçok bölüme de erişim sağlanacak.

TEMATİK SUNUMU GERİDE BIRAKTI

LOS Angeles’taki Getty Villa, tematik sunumdan kronolojik sunuma geçiş yaparak eski eserlerini yeniden düzenledi. Mimarisinde Frederick Fisher ve Partners’ın imzası bulunan Getty Villa, 2017’de aldığı destekle dünyanın en zengin müzesi haline gelmişti. Getty Villa’nın 18 Nisan’da kapılarını açması bekleniyor.

48 MİLYON DOLARA YENİLENDİ

1968’de Londra’da açılan dünyaca ünlü çağdaş sanat galerisi Hayward Gallery, FCBStudios tarafından yeniden tasarlandı. Eylül 2015’te 66 ikonik piramit çatı penceresi ve tavanı ile ışıkların değiştirilmesi için tamamen kapanan Hayward Gallery, 48.3 milyon dolara yenilendi.

5 KATLI TARİHİ BİNA

PARİS’teki sanat galerisi Lafayette Anticipations, 10 Mart’ta açılacak. Rem Koolhaas ve OMA mimarisiyle şekillenen Lafayette Anticipations, 19. yüzyıldan kalma 5 katlı bir binada hayat bulacak.

50 YILLIK EVİ GALERİYE ÇEVİRDİ

CAMBRIDGE’deki Kettle’s Yard yenileme çalışmaları 10 Şubat tarihinde sona erdi. Küratör Jim Ede’nin 1957 yılında evini galeriye çevirmesiyle hayat bulan Kettle’s Yard yenileme çalışmaları Jamie Fobert Architects tarafından gerçekleştirildi. Galeri, sanatçı Naum Gabo’dan esinlenen bir sergiyle yeni hayatına başladı.

21 NİSAN’DA AÇILIYOR

AMERİKA Virginia’daki Institute for Contemporary Art (Çağdaş Sanat Enstitüsü) yenileniyor. 41 milyon dolarlık yatırımla yenilenen, ekim ayında açılması planlanan ancak inşaatla ilgili sorunlar nedeniyle geciken enstitü 21 Nisan’da açılacak.

YILIN SON MÜZESİ

NATIONAL Museum of Qatar (Katar Ulusal Müzesi) aralık ayında Doha’da açılacak. Şeyh Abdullah bin Jassim Al-Thani’nin sarayı etrafında inşa edilen müzenin mimarisinde Fransız mimar Jean Nouvel imzası bulunuyor. Müze şimdiden dünyanın en iyi mimarileri arasına girdi.