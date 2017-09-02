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    ‘Dünya Mirası’na aday

    Hürriyet Haber
    02.09.2017 - 20:34 | Son Güncelleme: 02.09.2017 - 20:35

    Dört yıl önce bir grup Macar ve Türk tarihçi ve bilim insanının 1566 yılında Zigetvar Kalesi kuşatması sırasında ölen Kanuni Sultan Süleyman’ın mezarının tespit edildiği yönünde heyecan yaratan açıklamasının ardından epey bir yol katedildi.

    BBC Türkçe’ye göre Macar hükümeti ve ilgili kurumlar, Türk ortak kurumların desteğiyle Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesinin bulunduğu alanı ‘Özel Kültürel Statüye Sahip’ bir dünya mirası haline getirmek istiyor.

    Macar hükümeti ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) tarafından da desteklenen araştırmalar, havadan tespitlerin ve toprak altı sondajların ardından somut arkeolojik kazılara dönüştü ve ortaya çıkan sonuçlar, tüm beklentileri de aştı. Kazı alanında, Kanuni’nin aradan geçen yüzyıllar içinde kaybolan türbesi, bir cami, bir derviş tekkesi, askerler için bir garnizon ve tüm bu binalara hizmet veren sivillerin yaşadığı binaların kalıntıları var.

    TÜRBENİN ETRAFINDA KASABA VAR

    Uzmanların kazılardan çıkardığı sonuç, bölgede sadece bir türbe değil, türbenin etrafında oluşan bir kasabanın da bulunduğu şeklinde. Kazıların yeni dönemi başlarken Macar hükümeti, bölgede kazı yapılacak alanın genişletilmesi için çevredeki toprakları da istimlak etme kararı aldı. Zigetvar’da daha türbenin keşfedilmesinden önce kurulan Türk Macar Dostluk Parkı’nın yanı sıra türbe etrafında oluşturulacak yeni alanın bölgenin çehresini de değiştireceğine inanılıyor. Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesi Orta Avrupa’da bir kültür turizminin merkezi de olabilir. Kazılar sürerken bile Avrupa’nın değişik yerlerinden otobüslerle, türbe ziyareti için gelen Türklerin varlığı da bu ümitleri destekler nitelikte.

    ‘Dünya Mirası’na aday

    ZİGETVAR’DA ÖLMÜŞTÜ

    Kanuni Sultan Süleyman 1566’da Zigetvar kuşatması esnasında hayatını kaybetmiş ve naaşı İstanbul’a taşınsa da, iç organları Zigetvar kuşatmasında padişahın otağının bulunduğu mevkide defnedilmişti. Daha sonra Osmanlı egemenliği döneminde türbe haline gelen bu mezar, aradan geçen yüzyıllar içinde kaybolmuştu.

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    Etiketler: gazetehaberleri , kanuni , dünya mirası
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