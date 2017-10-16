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Dünya Göz Hastanesi'nden çok önemli açıklama

REUTERS
16.10.2017 - 17:39 | Son Güncelleme:

Dünya Göz Hastanesi, şirketin bankalar ile sürdürdüğü (borç) yeniden yapılandırma çalışmalarında varlık ve hisse satış işlemlerini de kapsayan "kredi koşulları mutabakat anlaşması"nın ana bankalar ile beraber imzalanarak yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Ağustos ayında tahvil ödemesini de içeren finansal borç yapılandırmasını tamamlayamayan Dünya Göz varlık satışı üzerinde durduğunu açıklamıştı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, şirketimizin ihraç ettiği tahvile ilişkin 8 Ağustos'ta yapılamayan anapara ve faiz ödemelerini de içeren yeniden yapılandırılmış ödeme planının en kısa zamanda yatırımcılarla paylaşılacağı da ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, "Şirketimiz tüm borçlarını ödeme kabiliyetine fazlasıyla sahip olup, gerek mevcut varlıklarımız gerekse her geçen dönem artarak devam eden faaliyet karlılığımız ödeme gücümüzün en önemli teminatıdır" denildi.

Etiketler: Dünya Göz Hastanesi , KAP açıklaması , Borç yapılandırma
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