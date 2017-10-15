Dünya Gıda Günü göç temasıyla düzenlenecek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilcisi ve Orta Asya Alt Bölge Koordinatörü Yuriko Shoji, 16 Ekim'de kutlanacak Dünya Gıda Günü'nün bu yılki temasının "göç" olacağını belirterek, "Sürdürülebilir kırsal kalkınma, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklı kırsal geçim kaynaklarına yatırım, mevcut göç sorununa karşı küresel cevabın önemli bir parçası." dedi.



Shoji, bu yıl "Göçün geleceğini değiştirin, gıda güvenliği ve kırsal kalkınmaya yatırım yapın" sloganıyla kutlanacak Dünya Gıda Günü'ne ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

FAO'nun göç kavramını, nedeni, süresi ve isteğe bağlı olup olmadığından bağımsız olarak her türlü hareketliliği belirtmek için kullandığını dile getiren Shoji, söz konusu kavramın göçmen işçiler, mülteciler, sığınmacılar, ülkelerinde yerinden olmuş kişiler ve iklim kaynaklı göçmenleri kapsadığını bildirdi.

Shoji, dünyadaki hareketlilik nedeniyle bu senenin temasını göç olarak seçtiklerini anlatarak, "Artan çatışmalar ve siyasi istikrarsızlıklar nedeniyle İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana insanlar daha fazla evlerinden kaçmak zorunda kaldı. Göçe neden olan diğer önemli faktörler ise açlık, yoksulluk ve iklim değişikliğiyle bağlantılı aşırı hava olaylarındaki artış." diye konuştu.

Göçün nedenleri ve etkilerinin FAO'nun açlıkla mücadele, gıda güvenliğini sağlama, kırsal yoksulluğu azaltma ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi küresel amaçlarıyla yakından ilişkili olduğunu belirten Shoji, FAO'nun kırsal alanlarda daha iyi koşulların oluşturulması ve dayanıklı geçim kaynaklarını destekleme konusundaki deneyiminden dolayı kırsal göçü azaltmada benzersiz bir role sahip olduğunu söyledi.

Shoji, sadece 2015'te 65,3 milyon insanın çatışma ve zulüm nedeniyle zorla yerlerinden edildiğine ve 19 milyondan fazla kişinin de doğal afetler nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kaldığına işaret ederek, "Ortalama 26,4 milyon insan 2008-2015 arasında iklim veya havayla ilgili afetler nedeniyle yerinden oldu." dedi.

Tarım ve kırsal kalkınmanın göçün temel nedenlerinden olan kırsal yoksulluk, gıda güvensizliği, eşitsizlik, işsizlik ve doğal kaynakların tükenmesi gibi sorunlara çözüm sunabileceğine dikkati çeken Shoji, "Sürdürülebilir kırsal kalkınma, iklim değişikliğine uyum ve dayanıklı kırsal geçim kaynaklarına yatırım, mevcut göç sorununa karşı küresel cevabın önemli bir parçası. Koşulları iyileştirerek ve kaynak ülkelerde alternatif yaşam seçenekleri yaratarak felaket göçlerinin temel nedenlerini çözmeye ve kaynak ile varış ülkeleri için göçün kalkınma fırsatlarından yararlanmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Shoji, insanları ve topraklarını iklim değişikliği ve doğal afetlere bağlı şoklardan kurtarmanın yolunun onları bunlara karşı hazırlamak olduğunu aktararak, toprakların korunmasının önemli olduğunu ve onlara sürdürülebilir bir şekilde toprak işleme ve ürün yetiştirmelerini sağlayacak "İklim-Akıllı Tarım" tekniklerini öğreterek yardım ettiklerini anlattı.

GIDAYA ERİŞİM KAMP DIŞINDAKİ SURİYELİLER İÇİN DAHA ZOR

Geçen yıl yetersiz beslenen insan sayısının 815 milyona yükseldiğine işaret eden Shoji, aşırı gıda güvensizliği ve dengesiz beslenme sorunlarının çatışmaların kuraklık ve sel gibi doğal afetlerle birleştiği bölgelerde daha da artma eğiliminde olduğunu, gıda güvenliğinin Sahraaltı Afrika, Güneydoğu ve Batı Asya'nın bazı bölgelerinde gözle görülür biçimde kötüye gittiğini vurguladı.

Shoji, Türkiye'nin 3 milyondan fazla Suriyeliye ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki Suriyelilerin yaklaşık yüzde 10'u hükümet tarafından kurulan geçici konaklama merkezlerinde kalıyor ve geri kalan kısım kendi kaynakları ya da insani ve kalkınma yardımlarıyla kamp dışında yaşıyor. Dünya Gıda Programı verilerine göre, kamplarda hane halklarının yüzde 94'ü 'kabul edilebilir' gıda tüketimi düzeyine sahip olarak sınıflandırılmış. Ancak kampların dışında ikamet eden Suriyelilerde bu oran yüzde 82. Bu durum, gıdaya erişimin kamp dışında yaşayan Suriyeliler için daha büyük bir zorluk olduğunu gösteriyor."

Yeterli ve besleyici gıdaya ekonomik erişimin Suriyeliler için endişe kaynağı olduğunu dile getiren Shoji, FAO'nun yeni projesiyle Türkiye'deki Suriyeliler için istihdam fırsatları sağlayarak tarım sektörüne katkılarını geliştirmeyi amaçladığını anlattı.

Shoji, FAO'nun "Türkler ve Suriyeliler İçin Tarımsal Mesleki Eğitim Projesi"yle Şanlıurfa, Adana, Mersin, Gaziantep ve Isparta gibi 5 ana tarım ilinde, bölgelerin ihtiyaçlarına dayalı çeşitli tarımsal alanlarda Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların mesleki becerilerin geliştirilmesini hedeflediğini belirterek, "Projenin ilk aşamasında yaklaşık 900 kişiye istihdam olanakları sağlamayı amaçlıyoruz. Proje ayrıca yaratılan istihdamla hane halkı gelirlerini artırarak ve daha iyi yiyecek tüketimine katkıda bulunarak, Suriyeliler ve ev sahibi topluluk arasındaki sosyal bütünlüğü de geliştirmeyi hedefliyor." diye konuştu.