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    Dünya Erdoğan'ın sözlerini konuşuyor: Felç edebilir

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 15:00 | Son Güncelleme:

    Irak Kürt Bölgesi'nde gerçekleştirilen Barzani'nin referandumuna komşu ülkelerce gösterilen tepkiler ve uygulamaya konulan yaptırımlar dikkat çekiyor. Türkiye'nin Erbil'e petrol konusunda yaptığı uyarıları yansıtan yabancı medya organlarından El Cezire İngilizce, Ankara'nın Iraklı Kürtleri petrol ticaretinde "felç edici olabilecek kısıtlamalarla tehdit ettiği" yorumunu yaptı.

    El Cezire İngilizce, "Türkiye, Iraklı Kürtlerin Ankara'da alarm yaratan bir referandumunda Bağdat'tan bağımsızlığı desteklemeleri ardından petrol ticaretinde potansiyel olarak felç edici olabilecek kısıtlamalarla tehdit etti" sözlerini kullandı.

    Petrol akışının durdurulması durumda Kürt Bölgesel Yönetimi'nin ciddi bir zarar göreceğini anlatan El Cezire, Türkiye'nin petrol konusunda bundan sonra sadece Irak merkezi hükümeti ile iş yapacağı yönündeki açıklamalara dikkat çekti. El Cezire İngliizce, Ankara'nın Erbil'e yönelik sert eleştiri ve uyarılarını yansıttığı haberinde Türkiye'nin referandumun "yurt içindeki ayrılıkçı gerilimleri körüklemesinden korktuğu" öne sürüldü.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Giriş çıkış kapatılacak. Bakalım petrolünü nereye akıtacak ya da satacak? Vana bizde. Vanayı kapattığımız anda o iş de bitti” demişti.

    Etiketler: Barzani , Referandum , PETROL , El Cezire
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