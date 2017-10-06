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    Dünya diken üzerinde! Katalonya parlamentosu yasağa rağmen toplanacak

    Hürriyet Haber
    06.10.2017 - 13:49 | Son Güncelleme:

    İspanya Anayasa Mahkemesi'nin, pazartesi günkü oturumunu askıya almasına rağmen Katalonya parlamentosunun toplanacağı açıklandı.

    Katalonya Dışişleri Bakanı Raul Romeva, BBC'ye yaptığı açıklamada Katalonya bölgesel parlamentosunun bağımsızlık konusunda karar vereceğini belirterek, "Parlamento toplanacak, tartışacak. Bu bir tartışma ve önemli" dedi.

    İspanya'nın yasa dışı ilan ettiği bağımsızlık referandumunun ardından Katalonya parlamentosunun pazartesi günü düzenlenecek oturumu, Anayasa Mahkemesi tarafından askıya alınmıştı.

    Oturumda yerel liderlerin, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmesi bekleniyor. ​Romeva, krizin yargı yoluyla değil siyasetle çözüm bulacağını belirterek, parlamentonun toplanacağını söyledi.

    Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont hükümetinin bölge parlamentosunun pazartesi günü bağımsızlık ilan etmesini isteyeceği aktarılmıştı.

    Etiketler: Katalonya , Carles Puigdemont , ispanya
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