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    Dünya diken üstünde... ABD'den flaş açıklama geldi

    AA
    10.11.2017 - 20:24 | Son Güncelleme:

    ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, "ABD, Lübnan’ın içinde ve dışındaki tüm tarafları, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, hükümetine ve silahlı kuvvetleri gibi meşru ulusal kurumlarının bağımsızlığına saygı duymaya çağırıyor" ifadelerini kullandı.

    Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tillerson, ABD’nin Lübnan’ın egemenliği ve bağımsızlığını güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

    Tillerson, "ABD, Lübnan’ın içinde ve dışındaki tüm tarafları, bu ülkenin toprak bütünlüğüne, hükümetine ve silahlı kuvvetleri gibi meşru ulusal kurumlarının bağımsızlığına saygı duymaya çağırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

    SAYGI DUYUYORUZ

    Bakan Tillerson, geçen hafta sonu Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri’ye “ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak” saygı duyduklarını kaydetti.

    ABD’nin Lübnan’ın istikrarını desteklediğini vurgulayan Tillerson, Washington’un Lübnan’ın istikrarını tehdit edecek her türlü adıma karşı olduğunun altını çizdi.
    Tillerson, açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "Tek güvenlik otoritesi olarak tanınması gereken Lübnan devletinin güvenlik güçlerinden başka yabancı güçlerin, milislerin ve silahlı unsurların ülkede meşru rolü yoktur. ABD, Lübnan’ın içinde ve dışında herhangi bir tarafın ülkeyi vekalet savaşları alanı haline getirmesine veya ülkede istikrarsızlığa yol açacak her türlü adıma karşı uyarıyor.” 

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