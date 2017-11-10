Dünya devlerine dijital operatörü anlattı

Facebook, Deutsche Telekom, Intel, Nokia ve SK Telekom tarafından kurulan TIP için düzenlenen TIP Summit 2017’de Türkiye’yi Turkcell temsil etti. 8-9 Kasım tarihlerinde ABD Kaliforniya’daki Santa Clara şehrinde gerçekleşen zirveye katılan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital operatöre dönüşüm öyküsünü de anlattı.

DİJİTAL UÇURUMU KALDIRACAĞIZ

Zirvede, Turkcell de dahil olmak üzere bir araya gelen şirketlerin telekom ağı altyapısının oluşturulması ve kurulumundaki geleneksel yaklaşımı yeniden değerlendirmek için birlikte çalışacaklarını anlatan Terzioğlu, "Bu önemli küresel girişime dâhil olarak verimli ve esnek ağlara yönelik yeni nesil ve açık çözümlerin geliştirilmesine vereceğimiz katkılar aynı zamanda yeni ve yenilikçi teknolojileri hızla Türkiye’ye getirmemize de imkân verecek. Dünyanın ilk dijital operatörü olarak özgün yaklaşımımızın, TIP’in dünyada sürekli artan bağlantı talebini karşılamak için ağ kurulumlarını hızla genişletme amaçlarına ulaşmasına destek olacağına inanıyoruz. TIP’in yürüteceği çalışmalar ile dijital uçurumu ortadan kaldırmaya yardımcı olacağına inanıyor ve bu önemli girişime dâhil olmaları için bölgemizde ve sektörümüzde yer alan diğer şirketlere de çağrıda bulunuyoruz" dedi.

İŞBİRLİĞİ YAPACAK

TIP İcra Direktörü Leland Lai ise, konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Turkcell’in, en iyi küresel operatörlerin dâhil olduğu ve giderek büyüyen üyelerimiz arasına katılması TIP’in hızlı büyümesinin bir başka belirgin işaretidir. Turkcell ile birlikte çalışmayı arzuluyor ve dijital dönüşüm sürecindeki deneyimlerini TIP topluluğuyla paylaşacak olmalarından dolayı heyecanlıyız”

Turkcell, oluşumun bundan sonraki ayağında topluluğun ortak amacı olan yeni teknolojilerin geliştirilmesi konusunda işbirliği yapacak. Telekom dünyasındaki yeni üretim ve ticari yaklaşımların araştırılmasında birlikte hareket edecek olan Turkcell, telekom alanında Kobileri teşvik etmeyi destekleyerek lider şirketlerle birlikte TIP’in hedeflerine yardımcı olma konusunda önemli bir rol oynamayı planlıyor.