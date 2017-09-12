Dünya devinin ürünleri Türkiye'de de satışta

Geçmişi 81 yıl öncesine dayanan Alkalid firmasının dünya çapında kullanımı olan ürünlerinden biri olan Becutan'ın Türkiye temsilciliğini kurucu ortaklığını Mehmet Ergenç ve Ersel Oflu'nun paylaştığı ERS Traiding üstleniyor.

Alkalid'in 1978'de başlattığı Becutan markası sadece balık yağlı bebek kremi değil, başka bazı bebek ürünleri üretim yelpazesine sahip.

Markanın Türkiye temsilcisi Mehmet Ergenç, markanın öne çıkan ürünü Becutan kremin özelliklerini şöyle anlatıyor: "Sıcak ve ya kimyasal etkenlerle zarar gören cildin yenilenmesine ve sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur. Özellikle bebeklerde oluşan pişik sorununun hızlı bir şekilde ortadan kalkmasına yardımcı olur. "