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Dünya devinin ürünleri Türkiye'de de satışta

Hürriyet Haber
12.09.2017 - 10:49 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:50

Dünyanın önde gelen bebek bakım ürünlerinden Becutan, Türkiye piyasasına da girdi. Şimdilik sadece internet üzerinden ulaşılabilen ürünün, yakında  eczanelerde de satışa sunulacağı bildirildi.

Geçmişi 81 yıl öncesine dayanan Alkalid firmasının dünya çapında kullanımı olan ürünlerinden biri olan Becutan'ın Türkiye temsilciliğini kurucu ortaklığını Mehmet Ergenç ve Ersel Oflu'nun paylaştığı ERS Traiding üstleniyor.

Alkalid'in 1978'de başlattığı Becutan markası sadece balık yağlı bebek kremi değil, başka bazı bebek ürünleri üretim yelpazesine sahip.

Markanın Türkiye temsilcisi Mehmet Ergenç, markanın öne çıkan ürünü Becutan kremin özelliklerini şöyle anlatıyor: "Sıcak ve ya kimyasal etkenlerle zarar gören cildin yenilenmesine ve sağlıklı hale gelmesine yardımcı olur. Özellikle bebeklerde oluşan pişik sorununun hızlı bir şekilde ortadan kalkmasına yardımcı olur. "

 

 

Etiketler: Becutan , Mehmet Ergenç , Ersel Oflu
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