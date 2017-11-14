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Dünya devini ‘Star Wars’ filmi gibi yönetiyor: ‘BEN JEDİ’YİM

Emre ÖZPEYNİRCİ
14.11.2017 - 11:15 | Son Güncelleme:

DÜNYANIN en büyük otomotiv markalarından biri olan Japon Toyota’nın 1 numarası Akio Toyoda kendini ünlü Star Wars (Yıldız Savaşları) filmindeki ‘Jedi’ olarak görüyor. Toyota’nın kurucusu Kiichiro Toyoda’nın torunu olan ve bugün dünya çapında satışları 10 milyon adedi aşan dev markayı yöneten 61 yaşındaki Akio Toyoda, yönetim felsefesini şu sözlerle ortaya koyuyor;

DİRENİŞ GÖSTERDİLER

“Şirkette herkes doğru şeyi yaptığına inanıyor ancak dünya değişiyor. Ben 1990’da Toyota’da online ikinci el şirketi Gazoo’yu yarattığımızda sadece bir bölüm şefiydim.

Dünya devini ‘Star Wars’ filmi gibi yönetiyor: ‘BEN JEDİ’YİMO dönem farklı bir şeyler yapmanın daha iyi bir yolu olması gerektiğini önermiştim. Bunu söylediğim için muazzam bir direnişle karşı karşıya kalmıştım. Bayilerin servis alanlarını ziyaret edip işi nasıl yaptıklarını görmek istemiştim. Bir çok araç sıraya dizilmişti ama üzerinde çalışılan pek bir araç yoktu.

Bu servislerin sadece park yeri gibi kullanıldığını söyleyince öfkelenmiş ve bana kızmışlardı. Sadece bu yüzden direnişle karşı karşıya kalmıştım. Bu direniş sonrası o dönem kendimi imparatorluğun karşısındaki ‘Jedi’ olarak görmeye başladım. Şimdi başkanım, fakat hislerim hâlâ aynı.

Tıpkı bir bölüm şefi olduğum zamanlar gibi hala bir Jedi olduğumu hissediyorum. Toyota başkanının bu şekilde düşünen, ‘Jedi’ gibi bir kişi olması yatırımcıların anlamasını istediğim bir şey.”

Dünya devini ‘Star Wars’ filmi gibi yönetiyor: ‘BEN JEDİ’YİM

KORUYUCU VE SAVAŞÇI

Jedi, Yıldız Savaşları (Star Wars) filmlerinde, barışın koruyucuları olarak adlandırılan kurgusal bir grup. Kökenleri çok eskiye dayansa da binlerce nesilden sonra Galaktik Cumhuriyet’in koruyucu ve savaşçıları haline gelmişler.

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