Dünya devinden çok önemli Türk kahvesi hamlesi!

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD) ve Arzum ile işbirliğine giden Starbucks, Türk kahvesini dünyadaki tüm noktalara satışa sunmak için çalışmalara başladı...

GLOBAL BİR YOLCULUK

Starbucks Türkiye Başkan Yardımcısı Tunç Tunaveli, “Starbucks Türkiye ekibi olarak hayalimiz Türk kahvesinin tüm dünyada daha fazla kabul görmesi ve yaygınlaşması adına global bir yolculuğa çıkmak. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyarız. Ancak önce ilk adımımızı kendi ülkemizdeki Türk kahvesi kültürünü geliştirmek için atıyoruz. Türk kahvesi standartlarını yeniden keşfediyoruz. Türk kahvesine en uygun kahve çekirdeklerini bulmak için Türk baristalara ve kahve uzmanlarına danıştık ve harmanımızı sürekli geliştiriyoruz. Sunum ritüelini Starbucks mağazalarına uyarladık. İşin fal kısmına bile dokunduğumuzdan emin olduk” dedi.

NEW YORK’TA SUNULSUN

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise, “Starbucks’ın Türkiye’de tüm mağazalarında Arzum Okka ile Türk kahvesi sunması beni onurlandırıyor. Eğer bu işbirliğini Starbucks uluslararası boyuta taşırsa bu Arzum adına daha da büyük bir onur olur. Ancak asıl mesele bir gün Starbucks’ın New York’taki bir mağazasında Türk kahvesi sunmasıdır. Bu gerçekleştiğinde milletçe gurur duyarız” dedi.

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