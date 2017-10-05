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Dünya devinden çok önemli Türk kahvesi hamlesi!

Ceyhun KUBURLU
05.10.2017 - 14:42 | Son Güncelleme:

Dünyada 26 bin noktada şubesi bulunan kahve zinciri Starbucks, Türk kahvesini global pazarlara taşımak için çok önemli bir adım attı.

Türk Kahvesi Kültürü ve Araştırmaları Derneği (TKKAD) ve Arzum ile işbirliğine giden Starbucks, Türk kahvesini dünyadaki tüm noktalara satışa sunmak için çalışmalara başladı... Dünya devinden çok önemli Türk kahvesi hamlesi

GLOBAL BİR YOLCULUK

Starbucks Türkiye Başkan Yardımcısı Tunç Tunaveli, “Starbucks Türkiye ekibi olarak hayalimiz Türk kahvesinin tüm dünyada daha fazla kabul görmesi ve yaygınlaşması adına global bir yolculuğa çıkmak. Bundan büyük mutluluk ve gurur duyarız. Ancak önce ilk adımımızı kendi ülkemizdeki Türk kahvesi kültürünü geliştirmek için atıyoruz. Türk kahvesi standartlarını yeniden keşfediyoruz. Türk kahvesine en uygun kahve çekirdeklerini bulmak için Türk baristalara ve kahve uzmanlarına danıştık ve harmanımızı sürekli geliştiriyoruz. Sunum ritüelini Starbucks mağazalarına uyarladık. İşin fal kısmına bile dokunduğumuzdan emin olduk” dedi.

NEW YORK’TA SUNULSUN

Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise, “Starbucks’ın Türkiye’de tüm mağazalarında Arzum Okka ile Türk kahvesi sunması beni onurlandırıyor. Eğer bu işbirliğini Starbucks uluslararası boyuta taşırsa bu Arzum adına daha da büyük bir onur olur. Ancak asıl mesele bir gün Starbucks’ın New York’taki bir mağazasında Türk kahvesi sunmasıdır. Bu gerçekleştiğinde milletçe gurur duyarız” dedi.

Dünya devinden çok önemli Türk kahvesi hamlesi

 

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Etiketler: Starbucks , türk kahvesi , gazetehaberleri
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