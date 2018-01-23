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Dünya devinden büyük zarar

AA
23.01.2018 - 09:47 | Son Güncelleme:

Dünyanın ikinci en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton'ın 2017 son çeyrek zararı 824 milyon dolar oldu. Şirket, bir önceki yılın aynı döneminde 149 milyon dolar zarar bildirmişti.

ABD'li enerji devi Halliburton'ın, 2017 yılının dördüncü çeyreğinde gelirinin yüzde 47,8 arttığı bildirildi.

Dünyanın ikinci en büyük petrol sahası hizmetleri şirketi Halliburton'dan yapılan açıklamaya göre, firmanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki geliri bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 47,8 artarak 5,94 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2016'nın dördüncü çeyreğinde 4,02 milyar dolar gelir elde etmişti.

Halliburton'ın 2016'nın dördüncü çeyreğinde 149 milyon dolar olan zararı ise geçen sene aynı dönemde 824 milyon dolara yükseldi.

Firmanın hisse başına zararı da aynı dönemde 0,17 dolardan 0,94 dolara çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halliburton CEO'su Jeff Miller, petrol ve doğalgaz endüstrisinde geçen sene toparlanmanın görüldüğünü ifade ederek, yükselişe geçen petrol fiyatlarının enerji sektöründe faaliyetleri desteklediğini belirtti.

Halliburton'ın dördüncü çeyrek gelirinde yıldan yıla artış görülmesiyle, şirketin New York borsasında hisse başına değeri işlem saatleri içinde 56,29 dolara kadar yükselerek yüzde 6,2 prim yaptı.

Etiketler: Halliburton zarar
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