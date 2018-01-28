Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Dünya devi Microsoft'ta işten çıkarma dalgası

Dünya devi Microsoft'ta işten çıkarma dalgası

Hürriyet Haber
28.01.2018 - 08:51 | Son Güncelleme:

Microsoft, bir kez daha çeşitli bölümlerinde "ufak bir kesinti" yapmaya karar vermiş durumda. Petri.com'dan Brad Sams'in belirttiğine göre çeşitli alanlardan pek çok kişi işten çıkartılacakken, Terry Myerson'un liderlik yaptığı Windows and Devices Group en büyük darbeyi alacak ve Bing de bu işten çıkartmalardan etkilenecek.

Microsoft, işten çıkartmalar hakkında henüz detaylı bir açıklama yapmış değil ancak Sams, çıkartılan kişi sayısının yüzlerce olabileceğini söylüyor. 100.000'den fazla çalışanı olan bir firma için bu sayı çok küçük gibi görünse de, özellikle işten çıkartılacak kişiler için bu sayının öneminin büyük olduğu rahatlıkla söylenebilir.

Firma, daha önce 2014 yılında da büyük bir yeniden yapılanma çabası ile 18.000 kişi ile yollarını ayırmıştı ve o sırada yeni bir CEO atanırken, Nokia'nın da satın alınması ile beraber pek çok görevi üstlenen fazladan kişiler bulunmaktaydı. Daha yakın bir süre önce, 2016'da da firmada 2.850 kişinin daha işine son verilmişti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: MICROSOFT TARİHİNDEN 14 DONANIM

Etiketler: bing , yazılım
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri