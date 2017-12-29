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Dünya devi hisselerinin yüzde 18'ini Japon şirkete sattı

Hürriyet Haber
29.12.2017 - 08:54 | Son Güncelleme:

Japon Softbank'ın başını çektiği konsorsiyum, Uber'in hisselerinin yaklaşık yüzde 18'ini satın aldı

Softbank ile Uber arasında bir süredir devam eden görüşmelerde sona gelindi. Uber'den yapılan açıklamada, Softbank önderliğinde bir konsorsiyumun Uber'den büyük oranda bir hisse aldığı kaydedildi.

Reuters'ın konuya yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre ise bu 'büyük oran', yaklaşık yüzde 18. Yüzde 15'i Softbank tarafından alınırken, kalan yaklaşık yüzde 3'lük oran ise konsorsiyumun diğer üyeleri tarafından satın alındı.

Öte yandan satın alma, Uber'in geçen seneki piyasada değerinin yüzde 30 aşağısına gerçekleşti. Uberi'in piyasa değeri geçen yıl 68 milyar dolarken, söz konusu satın alma 48 milyar dolar üzerinden yapıldı.

Uber'in satın almadan gelecek para ile teknoloji yatırımnlarını desteklemesi, büyümeyği güçlendirmesi ve kurumsal yönetimi sağlamlaştırmayı hedeflediği belirtildi.

Anlaşmanın önümüzdeki senenin ilk aylarında tamamlanıp yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Etiketler: Uber hisse
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