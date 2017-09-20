Dünya devi Chubb, yeni markasını tanıttı

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Chubb Türkiye Ülke Başkanı Emre Buğday şunları söyledi: "Türkiye’de yeni ismimizi lanse etmekten mutluluk duyuyoruz. Uluslararası sigorta ağımız, yaygın dağıtım kanallarımız ve geniş ürün yelpazemiz, kurumsal ve bireysel müşterilere hizmet verebilme kabiliyetimizle sabit kıymet ve sorumluluk sigortalarının küresel lideriyiz. Dünya çapında hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlarda karlı büyüme fırsatlarını değerlendiriyoruz. Chubb’ı farklı kılan, odağımız olan risk değerlendirme konusunda uzman olmamızın yanı sıra endüstriyel ve özellikli risklerde yüksek kapasite ile sigorta teminatı vererek, müşterilerimize hasar yönetimi ve hasar ödemesi konusunda hızlı çözümler sunmamız ve sürekli olarak geliştirdiğimiz alt yapımız.”

ÜÇ TEMEL İLKEMİZ VAR

Buğday konuşmasını şöyle sürdürdü: “Chubb üç temel prensibi ile tanınır. Mükemmel risk değerlendirme, mükemmel hizmet ve mükemmel uygulama. Bu üç temel prensibi bir araya getiren Chubb mükemmel sigortacılık hizmeti sunma konusunda büyük bir deneyim ve uzmanlığa sahip. İyi sigortacılık hizmeti çalışanların emeği ve yetkinlikleri ile sunulur. Biz de Chubb olarak uzman ve yetkin kadromuzla sigortalılarımız için en iyi teminatları tasarlayıp hayata geçiriyor, müşterilerimize hak ettikleri hizmeti sunuyoruz.”

130 YILLIK GEÇMİŞİ VAR

Buğday açıklamasının devamında “Chubb, 130 yıllık geçmişe sahip bir marka. Mükemmelliği, kaliteyi ve hizmeti temsil ediyor. 1 Temmuz 2015’te yapılan satın alma duyurusunun hemen ardından ACE ve Chubb’ın entegrasyonu başladı. Yaratılan yeni markayla şirket çalışanlarına, teknolojiye, ürünlere ve dağıtım kanallarına yatırımlar artırıldı. Sigortacılık sektörü için bir üs haline gelmeye başlayan Türkiye’de 2016 yılında 120 milyon TL’lik prim ürettik. Chubb olarak hem çalışanlarımıza hem müşterilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.



İKİ BÜYÜK MERKEZDEN DESTEK

Chubb Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özek ise şöyle konuştu: “Türkiye’de yaklaşık 40 kişiden oluşan bir ekibimiz var. Hem Türkiye’deki çözüm ortaklarımızdan hem Londra ofisinden hem de Avrasya bölge ekiplerimizden destek alıyoruz. 2017’yi tatmin edici bir büyüme ile kapatmayı ve pazardaki yerimizi sağlamlaştırmayı hedefliyoruz. Chubb’ın dünya çapında öne çıkan ürünlerine odaklanarak, bu ürünleri Türkiye’deki müşterilerimizin ihtiyaçlarına göre adapte ediyoruz. Türkiye pazarında sabit kıymet ve sorumluluk branşında önemli fark yaratacağımıza inanıyoruz.”