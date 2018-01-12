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Dünya devi Bitcoin ile tavuk satmaya başladı

Hürriyet Haber
12.01.2018 - 09:43 | Son Güncelleme:

Yatırım çevreleri Bitcoin'in yasal statüsünü tartışmaya devam ederken, fast food devi KFC sınırlı da olsa Bitcoin ile ürün satışına başladı.

Bitcoin, kripto para piyasasının en çok yatırım alan para birimi olmasına ve hızlı yükselişine rağmen finans çevreleri ve yatırımcılar tarafından yasal statüsü ve meşruluğu tartışılıyor.

İşte bu tartışmalar sürerken fast food devi KFC’nin Kanada resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Bitcoin’e yatırım yapmayı planlayanları heyecanlandırdı.

“Bitcoin Kovası” isimli ürününü tanıtan KFC, şu tweet’i attı:

 Dünya devi Bitcoin ile tavuk satmaya başladı

“Bitcoin’in ne olduğunu ya da nasıl çalıştığını bilmiyoruz ama sizinle parmaklarınızı yalayacak kadar iyi bir tavuğun arasına girmek istemedik”

Takipçilerden gelen yorumlara da cevap veren KFC, birikimlerin yükselişteki Bitcoin’e yatırım olarak kullanılmasını da önerdi.

Dünya devi Bitcoin ile tavuk satmaya başladı

Bitcoin’in kurucusu olduğu iddia edilen ‘Satoshi’ye de seslenen KFC, kimliğini açıklaması halinde kendisine bir kova tavuk vereceklerini açıkladı.

Limitli bir süre için geçerli teklifte “KFC Kova” 0.0010305 bitcoin’e, yani yaklaşık 14 dolara (Yaklaşık 52 lira) satılıyor.

 

Etiketler: kfc bitcoin
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